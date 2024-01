Bắt tạm giam thêm 2 người trong vụ phù phép 4.000 xe gian ở TP.HCM

Hai người có vai trò đục số khung, số máy, giúp phù phép 4.000 xe gian ở TP.HCM, bị cơ quan điều tra bắt tạm giam.

Oai (bìa trái) và Như bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 27/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt tạm giam Nguyễn Hữu Oai (34 tuổi) và Nguyễn Hữu Như (40 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh sát, đây là 2 nghi phạm giúp sức cho Bùi Văn Tân (41 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để phù phép 4.000 xe gian thành xe xuất xưởng.

Công an xác định sau khi có được nguồn xe không rõ nguồn gốc và phiếu xuất xưởng theo loại xe, Bùi Văn Tân cho đưa xe đến tiệm sửa chữa xe máy Đại Phát thuê Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như đục lại số khung, số máy phù hợp với thông tin số khung, số máy trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng với giá 1 triệu đồng/xe.

Sau đó, Tân “phù phép” các xe gian thành xe mới bán cho khách hàng. Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 12/12, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Nhu, Nguyễn Hữu Oai và 7 người khác.

Tuy nhiên, Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị công an phát lệnh truy nã. Sau đó, lần lượt Như và Oai đến công an đầu thú.