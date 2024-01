Bắt giam nguyên Giám đốc trung tâm đào tạo lái xe ở Lào Cai

Nguyên Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc Trường Cao đẳng Lào Cai bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, đồng thời khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phạm Trường Minh (SN 1978, ở TP Lào Cai), nguyên Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc Trường Cao đẳng Lào Cai để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo nhà chức trách, ông Minh hiện là Phó trưởng phòng thanh tra, khảo thí trường Cao đẳng Lào Cai.

Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Lực lượng chức năng khám xét nhà riêng của ông Minh tại TP Lào Cai. Ảnh: CACC.

Theo Công an Lào Cai, đây là diễn biến mới trong quá trình điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xẩy ra tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc Trường Cao đẳng Lào Cai".

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai tiến hành điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cách đây không lâu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng cũng khởi tố bị can với Đỗ Trung Phúc (SN 1967, Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Cao Bằng) và Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1972, Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Cao Bằng) về tội "Giả mạo trong công tác".

Kết quả điều tra xác định, năm 2021, số lượng học viên đăng ký học lái xe tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Cao Bằng tăng đột biến so với năm trước.

Trung tâm không đáp ứng được số lượng giáo viên dạy thực hành và số xe tập lái theo quy định. Vì vậy, Đỗ Trung Phúc và Nguyễn Mạnh Hùng đã chỉ đạo nhân viên lập các giấy tờ, sổ sách phân công, theo dõi đào tạo không đúng thực tế nhằm hợp thức hồ sơ cho học viên đủ điều kiện thi chứng chỉ nghề, thi sát hạch lái xe.