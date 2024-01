Bắt giam giám đốc công ty mua bán hóa đơn trái phép hàng chục tỷ đồng

Mua bán trái phép hóa đơn số lượng lớn cho nhiều công ty, doanh số hàng chục tỷ đồng, giám đốc Công ty TNHH Hồng Ngân Phát Gia Lai vừa bị khởi tố, bắt giam.

Chiều 24/1, theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Yên (SN 1978, Giám đốc Công ty TNHH Hồng Ngân Phát Gia Lai) về hành vi mua bán hóa đơn trái phép.

Số lượng hoá đơn mà Công ty TNHH Hồng Ngân Phát Gia Lai tham gia mua bán rất lớn, giao dịch với nhiều công ty, doanh số lên đến hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Thanh Yên. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.

Liên quan đến hành vi mua bán hoá đơn trái phép của Nguyễn Thanh Yên, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cũng đã khởi tố 3 bị can là kế toán và chủ Công ty Thảo Queen, Công ty Ý Anh (đều có trụ sở tại TP Pleiku, Gia Lai).

Hiện cơ quan chức năng mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.