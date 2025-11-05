Đảng Dân chủ đang 'thắng lớn'

Abigail Spanberger giành ghế Thống đốc Virginia, Zohran Mamdani đắc cử thị trưởng thành phố New York, Mikie Sherrill dẫn trước tại New Jersey - những kết quả đang mang lại sự phấn khởi cho phe Dân chủ.

Tân Thống đốc bang Virginia Abigail Spanberger. Ảnh: Bloomberg.

Đêm bầu cử tại Mỹ năm 2025 khép lại với một chiến thắng lịch sử của đảng Dân chủ: Abigail Spanberger được dự báo sẽ trở thành nữ Thống đốc Virginia, đánh bại ứng viên Cộng hòa Winsome Earle-Sears, theo Guardian.

Chiến thắng của Spanberger được công bố chỉ hơn một giờ sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, đánh dấu một “cuộc gọi thần tốc” trong một kỳ bầu cử được cả nước theo dõi sát sao.

Trong bài phát biểu mừng chiến thắng, đứng bên hai cô con gái, Spanberger xúc động nói: “Trước khi tôi lên sân khấu, chồng tôi đã nói với các con: ‘Mẹ của các con sẽ là Thống đốc Virginia’. Tôi tin rằng câu nói ấy chưa từng được thốt ra trong lịch sử bang này”.

Bà nhấn mạnh thêm, chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn là thông điệp mạnh mẽ gửi tới thế hệ trẻ: “Những cô gái tôi gặp trên hành trình tranh cử giờ có thể tin chắc rằng họ có thể đạt được bất kỳ điều gì”.

Tại Virginia, toàn bộ 100 ghế Hạ viện bang cũng được bầu lại trong đêm, nơi đảng Dân chủ hiện giữ thế đa số mỏng với 51-48 ghế. Theo thống kê của AP, hơn 1,1 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm trực tiếp và gần 330.000 phiếu qua thư được ghi nhận trước ngày bầu cử.

Ở bang lân cận New Jersey, cuộc đua Thống đốc cũng đang nóng lên từng giờ. Tính đến 9h01 tối (giờ địa phương), với 41% số phiếu được kiểm, ứng viên Dân chủ Mikie Sherrill tạm dẫn trước đối thủ Cộng hòa Jack Ciattarelli hơn 14% (56,7% so với 42,4%), ABC News cho biết.

Trước đó, một thẩm phán đã cho phép kéo dài thời gian bỏ phiếu thêm một giờ tại một số điểm ở hạt Passaic sau các cảnh báo bom giả. Tính đến 9 giờ tối, tất cả điểm bỏ phiếu trên toàn bang đã chính thức đóng cửa.

Kết quả của New Jersey được giới quan sát xem như “bài kiểm tra sức ảnh hưởng” của Tổng thống Donald Trump trong các bang xanh truyền thống, Politico nhận đinh. Nếu Sherrill duy trì được lợi thế, chiến thắng này sẽ củng cố thêm vị thế của đảng Dân chủ sau chuỗi thắng lợi năm 2024.

Trong khi đó, Zohran Mamdani - nhà lập pháp bang 34 tuổi - đã được bầu làm Thị trưởng thành phố New York vào đêm 4/11. Trong chiến thắng được xem là cột mốc quan trọng của phe cấp tiến trong Đảng Dân chủ, Mamdani đã vượt qua hai đối thủ nặng ký: cựu Thống đốc Andrew Cuomo và ứng viên Cộng hòa Curtis Sliwa.

Tại thành phố New York, cuộc bầu cử thị trưởng thu hút lượng cử tri kỷ lục, vượt xa tổng số phiếu của cuộc đua năm 2021.

Trước đó, Tổng thống Trump đã kêu gọi người dân New York bỏ phiếu cho Cuomo, đồng thời chỉ trích Mamdani là “kẻ chống Do Thái tự nhận”, khiến dư luận dậy sóng. Đáp lại, Mamdani tuyên bố sẽ “không bị khuất phục bởi những lời đe dọa của Tổng thống”, và “sẽ đối xử với các tuyên bố ấy như những gì chúng vốn là lời nói, không phải pháp luật”.

Thượng nghị sĩ Chuck Schumer từ chối tiết lộ ông bỏ phiếu cho ai, trong khi Thị trưởng sắp mãn nhiệm Eric Adams công khai bày tỏ ủng hộ Cuomo: "Tôi bỏ phiếu cho Thống đốc Cuomo. Thành phố này không thể đi lùi. Tôi để lại một New York tốt đẹp, xin đừng làm hỏng nó".

Kết quả sớm tại New York, Virginia và đà dẫn trước của Sherrill ở New Jersey mang lại tinh thần phấn khởi cho đảng Dân chủ, trong bối cảnh họ chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026.

Cuộc bầu cử thị trưởng New York, cùng hai cuộc đua thống đốc tại Virginia và New Jersey, và một cuộc trưng cầu dân ý quan trọng về cải tổ khu vực bầu cử ở California, loạt sự kiện chính trị này được xem như thước đo quan trọng phản ánh tâm lý cử tri trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump lần thứ hai, đồng thời dự báo xu hướng cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.