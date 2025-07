Đang cháy rừng lớn trên núi Bàn Cờ

Chiều ngày 30/6, trên địa bàn thôn 9, xã Thuận Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã xảy ra vụ cháy lớn trên núi Bàn Cờ (còn có tên gọi là Núi Lớn).

Đám cháy xuất hiện từ chân núi phía hướng ra biển, sau đó lan rộng, gặp gió biển thổi vào nên nhanh chóng lan rộng.

Tại hiện trường, nhiều người dân địa phương cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 18 giờ ngày 30/6.

Lúc đầu, người dân sinh sống ở khu vực gần chân núi Bàn Cờ thấy khói, không khí ngột ngạt và tàn tro bay lên từ phía chân núi. Sau đó thì lửa bốc cháy dữ dội từ chân núi, nơi trồng rất nhiều cây bạch đàn và có chiều hướng cháy nhanh, lan rộng lên phía đỉnh núi.

Ghi nhận tại hiện trường lúc 21h cùng ngày, tham gia nỗ lực dập lửa, khống chế vụ cháy có hàng trăm người gồm cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang trên địa bàn (Công an, Bộ đội biên phòng Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận) và người dân xã Thuận Long.

Tuy nhiên, do đêm tối, núi Bàn Cờ nằm sát biển nên gió biển thổi vào mạnh, địa hình trên núi Bàn Cờ lại khá phức tạp nên việc khống chế ngọn lửa gặp nhiều khó khăn.

Đến gần 23h cùng ngày, các lực lượng tham gia dập lửa vẫn chưa thể khống chế, dập tắt được đám cháy. Công tác chữa cháy rừng vẫn đang được triển khai khẩn trương.

Ông Nguyễn Văn Hải, thôn 9, xã Thuận Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An ái ngại cho biết nếu không nhanh chóng khống chế được ngọn lửa sớm, đám cháy lan nhanh lên đỉnh núi thì mức độ thiệt hại sẽ lớn hơn rất nhiều vì từ đỉnh núi xuống sườn núi bên kia là diện tích thông nhựa lâu năm, lớp thực bì khô và lá thông rụng rất dễ bắt cháy. Lúc đó, công tác chữa cháy càng khó khăn hơn rất nhiều. Trên đỉnh núi còn có Trạm phát sóng Vinaphone.

Theo thống kê từ Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An, tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), những vùng trọng tâm có nguy cơ cháy trong mùa nắng nóng tập trung tại những diện tích rừng thông thuộc địa bàn các xã Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Thuận,

Tiến Thủy, Ngọc Sơn, Quỳnh Tân với diện tích từ 600-700ha. Vào cao điểm mùa nắng nóng hanh khô như những ngày vừa qua, khi lá thông rụng xuống nhiều tiềm ẩn nguy cơ cháy rất cao.

Do địa hình các khu vực này đặc thù là đồi núi, kết hợp gió phơn Tây Nam thổi mạnh nên khi xảy ra cháy, tốc độ lan rất nhanh khiến công tác tiếp cận và triển khai dập lửa rất khó khăn.

Riêng khu vực núi Bàn Cờ (xã Thuận Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) có khoảng gần 30ha rừng bạch đàn và thông, được cơ quan chuyên môn đánh giá là một trong những khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao trong mùa nắng nóng, khô hanh kéo dài.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.