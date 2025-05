Dàn võ sĩ kickboxing Việt Nam so tài Campuchia

Giải đấu không chỉ là cuộc tranh tài khốc liệt của các võ sĩ tài năng, mà còn là sự kiện văn hóa thể thao, thể hiện sự gắn kết và tôn trọng lẫn nhau giữa hai nền võ truyền thống Việt Nam - Campuchia. Các võ sĩ Campuchia tham gia lần này không chỉ mang đến kỹ thuật đỉnh cao mà còn là đại sứ văn hóa, góp phần quảng bá võ thuật xứ chùa tháp tại Việt Nam.

Tâm điểm đêm thi đấu là ba trận tranh đai ở các hạng cân 65 kg, 54 kg và 73 kg, lần lượt là các cặp đấu Phạm Võ Sơn Liêm - SoKhuch, Nguyễn Thị Ngọc Ngân - Chanvotey và Lương Văn Đến - Vong Noy. Ngoài ra, nhiều trận đấu hấp dẫn khác cũng hứa hẹn bùng nổ, trong đó có cuộc đối đầu giữa nhà vô địch châu Á Huỳnh Văn Tuấn và võ sĩ trẻ Kon Somaly ở hạng 57 kg. Huỳnh Văn Tuấn nổi tiếng với thành tích ấn tượng gồm HCV châu Á 2024 và hai HCV SEA Games, trong khi Kon Somaly được đánh giá là tài năng trẻ triển vọng của Campuchia.

Giám đốc Công ty TNHH Kickboxing Ranking Vietnam, ông Hồ Thanh Liêm, khẳng định đây là sự kiện chưa từng có, khi quy tụ gần như toàn bộ võ sĩ Campuchia xuất sắc sang Việt Nam thi đấu. Đây không chỉ là giải thể thao mà còn là biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác, phát triển bền chặt giữa hai quốc gia láng giềng.

Sự kiện còn mở ra cơ hội thúc đẩy giao lưu văn hóa, kinh tế, giáo dục và du lịch giữa Việt Nam và Campuchia, góp phần xây dựng cầu nối hữu nghị vững chắc qua thể thao. Người hâm mộ đang chờ đón những màn trình diễn mãn nhãn, giàu ý nghĩa trong đêm võ đài Kickboxing 2025 sắp tới.

