Dàn tuyển thủ Việt Nam hội ngộ HLV Park Hang-seo

|
Khán giả đến sớm để theo dõi sự kiện thiện nguyện, tạo nên bầu không khí sôi động trên khán đài.
Ông Park Hang-seo giữ vẻ mặt điềm tĩnh khi di chuyển vào khu kỹ thuật. Đây là dịp hiếm hoi nhà cầm quân này quay lại sân bóng trong một hoạt động lớn sau thời gian rời đội tuyển.
|
Khoảnh khắc tái ngộ giữa hai thầy trò thu hút nhiều sự chú ý. Tiến Linh từng là nhân tố quan trọng dưới thời ông Park, góp dấu ấn lớn tại AFF Cup và vòng loại World Cup.
|
Công Phượng, Hồ Tấn Tài, Hoàng Đức, Đoàn Văn Hậu, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Bùi Tấn Trường cùng một số đồng đội có mặt trong buổi chụp ảnh trước trận. Sự góp mặt của nhiều tuyển thủ giúp hình ảnh trở nên đáng chú ý tại sự kiện Lan Tỏa Yêu Thương 2025.
Hậu vệ Hồ Tấn Tài đánh dấu sự trở lại khi tham gia sự kiện thiện nguyện. Việc anh tham gia thi đấu cho thấy tín hiệu tích cực về quá trình hồi phục sau chấn thương.
Bùi Vĩ Hào cũng góp mặt ở sự kiện. Trước đó, cầu thủ này đã lỡ SEA Games 33, dù đã trở lại sau chấn thương.
|
Hậu vệ Đoàn Văn Hậu xuất hiện tại sân Thống Nhất trong bối cảnh vừa trở lại thi đấu sau thời gian dài điều trị chấn thương. Trước đó, anh có trận tái xuất ở CLB Công an Hà Nội khi đối đầu Buriram United tại cúp CLB Đông Nam Á 2025/26. Sự góp mặt của Văn Hậu tại sự kiện thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.
Ở hiệp 1, Tấn Trường đảm nhiệm vị trí thủ môn. Sang hiệp 2, anh được bố trí thi đấu ở vai trò cầu thủ. Sự thay đổi vị trí của thủ môn kỳ cựu mang đến hình ảnh thú vị tại sự kiện.
Dù chỉ là trận giao hữu thiện nguyện, ông Park vẫn thể hiện sự tập trung quen thuộc trong từng pha bóng.
|
Sự kiện Lan Tỏa Yêu Thương 2025 khép lại với nhiều hình ảnh đáng nhớ. Việc các tuyển thủ và HLV Park Hang-seo cùng xuất hiện tạo nên điểm nhấn cho hoạt động thiện nguyện, đồng thời thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.