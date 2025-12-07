Dàn tuyển thủ Việt Nam hội ngộ HLV Park Hang-seo

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu xuất hiện tại sân Thống Nhất trong bối cảnh vừa trở lại thi đấu sau thời gian dài điều trị chấn thương. Trước đó, anh có trận tái xuất ở CLB Công an Hà Nội khi đối đầu Buriram United tại cúp CLB Đông Nam Á 2025/26. Sự góp mặt của Văn Hậu tại sự kiện thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.