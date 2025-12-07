Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Dàn tuyển thủ Việt Nam hội ngộ HLV Park Hang-seo

  • Chủ nhật, 7/12/2025 06:28 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sự kiện thiện nguyện Lan Tỏa Yêu Thương 2025 tại sân Thống Nhất (TP.HCM) chiều 6/12 quy tụ nhiều cầu thủ nổi bật của bóng đá Việt Nam.

HLV Park Hang-seo anh 1

Khán giả đến sớm để theo dõi sự kiện thiện nguyện, tạo nên bầu không khí sôi động trên khán đài.
HLV Park Hang-seo anh 2HLV Park Hang-seo anh 3

Ông Park Hang-seo giữ vẻ mặt điềm tĩnh khi di chuyển vào khu kỹ thuật. Đây là dịp hiếm hoi nhà cầm quân này quay lại sân bóng trong một hoạt động lớn sau thời gian rời đội tuyển.

HLV Park Hang-seo anh 4

Khoảnh khắc tái ngộ giữa hai thầy trò thu hút nhiều sự chú ý. Tiến Linh từng là nhân tố quan trọng dưới thời ông Park, góp dấu ấn lớn tại AFF Cup và vòng loại World Cup.
HLV Park Hang-seo anh 5

Công Phượng, Hồ Tấn Tài, Hoàng Đức, Đoàn Văn Hậu, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Bùi Tấn Trường cùng một số đồng đội có mặt trong buổi chụp ảnh trước trận. Sự góp mặt của nhiều tuyển thủ giúp hình ảnh trở nên đáng chú ý tại sự kiện Lan Tỏa Yêu Thương 2025.
HLV Park Hang-seo anh 6HLV Park Hang-seo anh 7

Hậu vệ Hồ Tấn Tài đánh dấu sự trở lại khi tham gia sự kiện thiện nguyện. Việc anh tham gia thi đấu cho thấy tín hiệu tích cực về quá trình hồi phục sau chấn thương.

HLV Park Hang-seo anh 8HLV Park Hang-seo anh 9

Bùi Vĩ Hào cũng góp mặt ở sự kiện. Trước đó, cầu thủ này đã lỡ SEA Games 33, dù đã trở lại sau chấn thương.

HLV Park Hang-seo anh 10

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu xuất hiện tại sân Thống Nhất trong bối cảnh vừa trở lại thi đấu sau thời gian dài điều trị chấn thương. Trước đó, anh có trận tái xuất ở CLB Công an Hà Nội khi đối đầu Buriram United tại cúp CLB Đông Nam Á 2025/26. Sự góp mặt của Văn Hậu tại sự kiện thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.
HLV Park Hang-seo anh 11HLV Park Hang-seo anh 12

Ở hiệp 1, Tấn Trường đảm nhiệm vị trí thủ môn. Sang hiệp 2, anh được bố trí thi đấu ở vai trò cầu thủ. Sự thay đổi vị trí của thủ môn kỳ cựu mang đến hình ảnh thú vị tại sự kiện.

HLV Park Hang-seo anh 13HLV Park Hang-seo anh 14

Dù chỉ là trận giao hữu thiện nguyện, ông Park vẫn thể hiện sự tập trung quen thuộc trong từng pha bóng.

HLV Park Hang-seo anh 15

Sự kiện Lan Tỏa Yêu Thương 2025 khép lại với nhiều hình ảnh đáng nhớ. Việc các tuyển thủ và HLV Park Hang-seo cùng xuất hiện tạo nên điểm nhấn cho hoạt động thiện nguyện, đồng thời thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Tru cot Liverpool yeu cau sa thai Slot hinh anh

Trụ cột Liverpool yêu cầu sa thải Slot

45 phút trước 07:34 7/12/2025

0

Tình hình tại Anfield đang trở nên hỗn loạn, khi đội trưởng Virgil van Dijk cùng một số nhân vật chủ chốt trong phòng thay đồ đứng về phía Mohamed Salah và kêu gọi sa thải HLV Arne Slot.

Messi khong thot nen loi khi vo dich hinh anh

Messi không thốt nên lời khi vô địch

45 phút trước 07:34 7/12/2025

0

Sau khi Inter Miami đánh bại đối thủ để lên ngôi vô địch MLS Cup lần đầu tiên trong lịch sử CLB, Lionel Messi không giấu được cảm xúc vỡ oà.

Anh Tiến

HLV Park Hang-seo TP.HCM Công Phượng Park Hang-seo Bùi Tiến Dũng AFF Cup Đoàn Văn Hậu Quế Ngọc Hải HLV Park Hang-seo Công Phượng

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý