Dàn tân binh rực sáng ở mùa 2025/26

Joao Pedro cũng có màn ra mắt như mơ tại Chelsea với 5 bàn sau 6 trận, bao gồm cú đúp vào lưới Fluminense ở FIFA Club World Cup 2025. Anh chiếm suất đá chính của Nicolas Jackson và buộc tiền đạo này phải gia nhập Bayern Munich ở mùa hè vừa qua.