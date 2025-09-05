Dàn tân binh rực sáng ở mùa 2025/26

|
Jack Grealish đóng góp 4 kiến tạo sau 196 phút thi đấu cho Everton tại Premier League mùa này. Từ một cầu thủ bị xem là người thừa tại Man City, Grealish hồi sinh mạnh mẽ và trở thành ngôi sao tại Everton.
|
Luis Díaz lập tức tỏa sáng tại Bayern Munich khi ghi bàn ở trận ra mắt tại Siêu cúp Đức, sau đó có thêm 2 pha lập công sau 3 vòng đấu tại Bundesliga. Díaz được HLV Vincent Kompany tín nhiệm và trao luôn suất đá chính bên cánh trái.
|
Ritsu Doan ghi dấu ấn tại Frankfurt với 4 bàn và 1 kiến tạo sau 3 vòng đấu ở Bundesliga. Tiền đạo người Nhật Bản đang là một trong những nhân tố có phong độ cao nhất giải.
|
Joao Pedro cũng có màn ra mắt như mơ tại Chelsea với 5 bàn sau 6 trận, bao gồm cú đúp vào lưới Fluminense ở FIFA Club World Cup 2025. Anh chiếm suất đá chính của Nicolas Jackson và buộc tiền đạo này phải gia nhập Bayern Munich ở mùa hè vừa qua.
|
Granit Xhaka chứng tỏ kinh nghiệm và bản lĩnh tại Premier League trong màu áo Sunderland. Màn tỏa sáng của cựu sao Arsenal giúp "Mèo đen" kiếm 6 điểm sau 3 vòng đấu ở Premier League, cho thấy một khởi đầu đầy hứa hẹn ở mùa giải mới.
|
Hugo Ekitike không mất nhiều thời gian để được CĐV Liverpool yêu mến với 3 bàn và 1 kiến tạo sau 4 trận. Khả năng phối hợp và dứt điểm nhạy bén là điểm mạnh của Ekitike.
|
Gia nhập Los Angeles FC, Son Heung-min nhanh chóng chứng tỏ tầm ảnh hưởng khi trở thành thủ lĩnh hàng công ở đội mới. Dù mới ghi 1 bàn và góp 1 kiến tạo, Son vẫn cho thấy sự nguy hiểm ở những pha chạy chỗ, phối hợp và dứt điểm trên sân.
