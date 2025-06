Dàn sao Việt 'đổ bộ' xem concert 'VPBank K-star Spark in Vietnam'

Tối 21/6, tại sân vận động Mỹ Đình, Diệu Nhi, Hương Giang, Diệp Lâm Anh... hòa cùng hàng chục nghìn khán giả đội mưa xem G-Dragon thăng hoa tại “VPBank K- star Spark in Vietnam”.

Ngay sau khi được công bố, “VPBank K-star Spark in Vietnam” với sự xuất hiện của G-Dragon, CL và dàn nghệ sĩ Hàn Quốc đã dấy lên nỗi mong chờ trong hàng nghìn khán giả, gồm cả các sao Vbiz. Hâm mộ G-Dragon từ lâu, Diệp Lâm Anh cùng nhóm bạn thân Đàm Thu Trang, Pông Chuẩn không thể bỏ lỡ cơ hội gặp thần tượng ngay trên quê hương. Họ rủ nhau lên đồ phong cách “bà thím” với kiểu chít khăn mỏ quạ đặc trưng trong phong cách ăn mặc của G-Dragon nhiều năm nay.

Hương Giang và bạn trai Phú Cường cũng hòa vào dòng người đội mưa chờ đón G-Dragon tại sân Mỹ Đình tối 21/6. Người đẹp dành hàng giờ trước concert ở showroom của chuyên gia trang điểm để có diện mạo thật ấn tượng khi đi “quẩy” cùng thần tượng. Khi trời đổ mưa, cô còn bông đùa trên trang cá nhân: “Những hạt mưa tại Mỹ Đình hãy tránh xa lớp nền của ta”. Ca sĩ Quế Vân cũng dành nhiều thời gian trang điểm, lên đồ, còn Á hậu Hoàng Anh thậm chí “trốn” chồng con để đi “đu idol” cùng bạn thân Ngọc Nữ.

Hương Giang (trái) và ca sĩ Linh Nhi có mặt từ sớm, hạnh phúc khi được gặp “anh Rồng”.

Ca sĩ Linh Nhi - con gái nhạc sĩ Tú Dưa - cùng em gái Lexxy và nhóm bạn mua vé từ khi chương trình được công bố để có thể tận mắt chứng kiến G-Dragon biểu diễn. Nữ ca sĩ khéo léo lựa chọn áo phông in hình hoa cúc khuyết cánh - biểu tượng trong phong cách của “ông hoàng Kpop” - khi tham dự chương trình.

Trong khi đó, Diệu Nhi, Quang Anh Rhyder và Phương Ly lập hội cùng vào hậu trường sau màn biểu diễn của Quang Hùng MasterD với mục tiêu đến gần thần tượng G-Dragon nhất có thể. Trước đó, Quang Hùng MasterD đã bày tỏ với khán giả về cảm giác vinh dự xen lẫn hồi hộp khi lần đầu được tham dự một concert có sự xuất hiện của “ông hoàng Kpop”. Anh dành nhiều thời gian để nghĩ xem bản thân sẽ làm gì nếu được gặp thần tượng tại hậu trường, đồng thời khiến khán giả cười nghiêng ngả khi tiết lộ sẽ nói: “Oppa, saranghaeyo”.

Diệu Nhi, Quang Hùng MasterD, Quang Anh Rhyder và Phương Ly chụp hình cùng thần tượng G-Dragon.

Sau nhiều giờ chờ đợi, không khí sân vận động Mỹ Đình bùng nổ khi G-Dragon xuất hiện lúc 21h40. Điều kiện thời tiết bất lợi với cơn mưa lớn không làm khán giả bớt phấn khích. Những tiếng hò hét, vỗ tay ngày càng lớn theo từng cử chỉ, nét mặt, điệu nhảy của “ông hoàng Kpop”. Vlogger Tun Phạm cảm thấy như đang mơ khi chỉ cách thần tượng vài chục mét, còn Á hậu Hoàng Anh không ngừng hát theo các ca khúc của nghệ sĩ mình thần tượng từ thời “tuổi teen”.

Nam ca sĩ Hàn Quốc chiêu đãi người hâm mộ với loạt hit.

Ca sĩ Linh Nhi cho biết cơn mưa lớn đổ xuống khi chương trình diễn ra không ngăn được sự nhiệt huyết của cô cũng như các khán giả xung quanh. “Tôi thấy ngỡ ngàng vì lần đầu được xem một show âm nhạc hoành tráng, đẳng cấp như vậy. Các nghệ sĩ hát hay, trình diễn rất cuốn hút. Tôi ấn tượng với không khí đêm nhạc, nhất là khi G-Dragon, DPR IAN nói nhiều câu tiếng Việt dễ thương”, cô chia sẻ.

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ G-Dragon là “ông hoàng Kpop”, không chỉ có sự nghiệp âm nhạc thành công, mà còn trở thành biểu tượng về thời trang và phong cách sáng tạo, thần tượng của hàng triệu khán giả trên thế giới sau gần 2 thập kỷ “debut”. Cô chưa từng nghĩ sẽ có chương trình mời được một nhân vật tầm cỡ như G-Dragon đến Việt Nam biểu diễn. Vì vậy, cô không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. Chứng kiến màn trình diễn của “ông hoàng Kpop” cũng giúp cô có thêm nhiều động lực, cảm hứng khi theo đuổi con đường ca hát.

Khoảnh khắc G-Dragon tắm mưa cùng hàng chục nghìn fan Việt.

Trong đêm nhạc, G-Dragon khiến fan say mê “quẩy” dưới mưa khi thể hiện các bản hit Power, Home Sweet Home, Too Bad, Crayon và Crooked. Không chỉ có giọng hát live vững vàng, anh còn “cân trọn” các phần vũ đạo đẹp mắt, tạo nên khung hình “tuyệt đối điện ảnh” dưới mưa. Không khí càng trở nên bùng nổ khi “ông hoàng Kpop” hỏi fan: “Vietnam! Do you love me?”.

DPR IAN khiến fan Việt phấn khích với set diễn dưới mưa đầy mê hoặc.

Trước G-Dragon, nhiều ngôi sao âm nhạc nổi tiếng của xứ kim chi như CL - trưởng nhóm 2NE1 - hay DPR IAN đã xuất hiện, khiến hàng chục nghìn khán giả trên sân Mỹ Đình phấn khích. Những trận mưa lớn khiến sân khấu và khu vực khán đài ướt dẫm, nhưng không thể ngăn khán giả nán lại đến phút cuối để theo dõi thần tượng. Cùng ra về trong tình cảnh ướt sũng, nhưng các sao Việt đều mãn nguyện khi “đu idol” thành công.