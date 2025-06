Fan lên đồ check-in trước giờ GD, CL, Tempest ‘on stage’

Độ “nhiệt” của fan dành cho đại nhạc hội K-Star Spark in Vietnam 2025 - Presented by VPBank đang bùng lên từng phút.

Từ sáng sớm, sân vận động Mỹ Đình rộn ràng với từng bước chân hối hả. Các fan khoác lên mình outfit bắt mắt, make-up chỉn chu, sẵn sàng “cháy” hết mình cùng G-Dragon, CL, Tempest và dàn line-up đỉnh cao.

Trước đó, bất chấp cái nắng oi ả của Hà Nội vào sáng 20/6, hàng nghìn fan đổ về địa điểm tổ chức từ sớm, kiên nhẫn xếp hàng chờ đổi vòng sự kiện dù quầy chỉ bắt đầu mở lúc 10h.

Nhờ công tác điều phối hợp lý từ ban tổ chức, quá trình đổi vòng diễn ra nhanh chóng, mỗi người mất khoảng 1-2 phút. Khu vực đổi vòng được bố trí ngay cạnh quầy nước và quầy quà - điểm cộng chu đáo khiến fan không ngớt lời khen.

Không khí sôi động ngày đầu đổi vòng tay concert K-Star Spark in Vietnam - Presented by VPBank.

Sau một ngày “làm nóng” với khâu đổi vòng và chuẩn bị, sáng 21/6 - ngày diễn ra concert chính thức, không khí càng thêm cuồng nhiệt. Dù phải đến 12h cổng check-in mới mở, từ sáng sớm, khu vực CAT1 Standing đã tập trung đông người. Nhiều bạn có mặt từ sớm để giữ vị trí đẹp. Ngay khi hàng rào vừa mở, fan lập tức tràn lên phía trước trong tâm thế “bật mood concert”.

Không ít chị em tranh thủ make-up ngay trong hàng chờ, quyết tâm giữ “visual on top” trước khi bước vào đêm nhạc.

Tại sự kiện, trung bình “mỗi mét vuông là một visual”. Nơi đâu cũng có fan diện bandana, áo họa tiết hoa cúc như nói thay tuyên ngôn: “Fan G-Dragon chính hiệu”. Càng gần giờ concert, số lượng “trai xinh gái đẹp” trở nên đông đảo, với outfit không ngầu cũng chất.

Fan check-in cùng lightstick hoa cúc.

Là “quạt cứng” của GD, bạn Minh Châu (25 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: “Vì sợ đông nên tôi tranh thủ ra Hà Nội sớm để đổi vòng lúc check-in cho nhanh. Dù đi một mình, tôi lại không cô đơn vì có group fan GD hẹn gặp nhau”. Trước đó, Minh Châu từng rất hối tiếc vì không có cơ hội xem concert của GD khi nhóm còn hoạt động. Do đó, lần này Châu quyết định tham gia bởi “cơ hội đến, phải nắm thôi”.

Khán giả hào hứng tham gia loạt hoạt động từ VPBank.

Sau khi qua cổng, fan được chào đón bởi chuỗi hoạt động sôi động từ VPBank và fandom: Booth check-in sống ảo, food truck mát lạnh, khu chơi game xịn xò. Người tham gia trò chơi được nhận quà tặng “authentic” như lightstic, khăn xinh… Đặc biệt, khi fan rút trúng bias thì cả khu như vỡ tung bởi tiếng hú hét ăn mừng.

VPBank - nhà tài trợ chính của sự kiện cũng mang đến loạt quyền lợi hấp dẫn: Tặng lightstick, quạt tay cho tất cả khán giả; giảm ngay 200.000 đồng khi mua merchandise G-Dragon bằng thẻ VPBank Visa; tặng ảnh đẹp miễn phí do team nhiếp ảnh chuyên nghiệp thực hiện và gửi qua công nghệ nhận diện khuôn mặt - lần đầu xuất hiện tại concert ở Việt Nam. Ngoài ra, ngân hàng cũng chiều fan hết cỡ khi dành lối đi check-in ưu tiên riêng cho khách hàng VPBank.

Fan hào hứng trải nghiệm hoạt động và nhận quà trước giờ G.

K-Star Spark in Vietnam 2025 - Presented by VPBank diễn ra tối 21/6 tại sân vận động Mỹ Đình với sự góp mặt của G-Dragon, CL, Tempest, DPR IAN, TripleS và nam nghệ sĩ Việt Nam bí mật. Khán giả có thể đổi vòng tay sự kiện vào ngày 21/6 (10-20h), không cần CCCD hay xác minh chính chủ. Để qua cổng check-in, bạn phải mang theo CCCD gắn chip để “điểm danh” khi qua cổng an ninh.

Nếu bạn đang cầm vòng concert trong tay, hãy sẵn sàng cháy hết mình và sống trọn cảm xúc cùng đại nhạc hội K-Star Spark in Vietnam 2025 - Presented by VPBank.