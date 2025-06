G-Dragon khiến hàng chục nghìn fan phấn khích khi biểu diễn dưới mưa

Concert VPBank K-star Spark In Vietnam với điểm nhấn là phần trình diễn của G-Dragon (GD) đã diễn ra tối 21/6 với sự theo dõi trực tiếp của hàng chục nghìn khán giả.

Khoảnh khắc GD tắm mình dưới mưa trên sân vận động Mỹ Đình sau đó được viral ra cả thế giới, thu hút thảo luận của hàng triệu fan yêu thích biểu tượng âm nhạc Hàn Quốc.

G-Dragon “đánh cắp” con tim 40.000 khán giả khi bước ra sân khấu, trình diễn loạt hit Power, Too Bad, Crayon…

Lần thứ 2 đến Việt Nam, biểu tượng âm nhạc và thời trang Hàn Quốc khiến người hâm mộ cảm thấy như đang mơ khi được cùng anh tắm mưa trong giai điệu của Power, Home Sweet Home, Too Bad, Crayon và Crooked.

Tuy trời mưa, nam ca sĩ vẫn nhiệt tình vừa hát vừa nhảy trong khi hàng chục nghìn khán giả hòa nhịp theo từng chuyển động của anh trên sân khấu. Không khí càng trở nên bùng nổ khi "ông hoàng nhạc pop Hàn Quốc" hỏi fan: "Vietnam, do you love me?" sau khi hát Home Sweet Home. Không chỉ có giọng hát live vững vàng, anh còn "cân" trọn các phần vũ đạo đẹp mắt, tạo nên khung hình "tuyệt đối điện ảnh" dưới mưa.

Trước G-Dragon, hàng loạt ngôi sao âm nhạc nổi tiếng của xứ kim chi đã xuất hiện và khiến hàng chục nghìn khán giả trên sân Mỹ Đình phấn khích. CL - trưởng nhóm 2NE1 và cũng là biểu tượng của sự gợi cảm, nóng bỏng trong làng nhạc Hàn Quốc - được cổ vũ cuồng nhiệt khi thể hiện Chuck, The Baddest Female, Spicy, Mental Breakdown, Let It, 5Star, HWA.

Các nghệ sĩ mang tới những màn trình diễn bùng nổ cho khán giả.

Nam ca sĩ DPR IAN khiến khán giả cuốn theo từng ánh mắt, cử chỉ trên sân khấu khi hát Mood, So Beautiful, Don't Go Insane, Caliso và Nerves. Không chỉ học và nói những câu tiếng Việt dễ thương như: “Xin chào các bạn”, “Các bạn có thích không?” và liên tục nói “Tôi yêu Việt Nam’’, nam nghệ sĩ còn có màn nhảy khỏi sân khấu chính tiếp cận gần khán giả để họ được chạm bàn tay…

Các chàng trai của nhóm TEMPEST khiến khán giả Việt đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đặc biệt là khi hát Sóng tình - một bản nhạc Việt nổi tiếng.

Chương trình còn có sự góp mặt của Quang Hùng MasterD với 2 ca khúc Đừng khóc một mình và Thủy triều. Anh bày tỏ niềm hạnh phúc vì lần đầu tiên được “đu idol’’ trên cùng một sân khấu và không giấu niềm lo lắng nhờ fan tư vấn nếu được gặp G-Dragon ở hậu trường nên hỏi thần tượng điều gì…

Lam (25 tuổi - Hà Nội) cùng nhóm bạn thân có mặt tại sân Mỹ Đình từ đầu giờ chiều để chờ đợi thần tượng của mình. Lý do khiến anh quyết định săn vé ngay khi thông tin Concert VPBank K-star Spark In Vietnam được công bố chính là G-Dragon. Với Lam, được tận mắt nhìn thấy thần tượng, nghe anh hát và thấy anh nhảy là điều hạnh phúc to lớn. Dù ướt sũng vì mưa lớn, Lam cùng các bạn vẫn nhảy cuồng nhiệt theo G-Dragon, mãn nguyện với mọi điều diễn ra trong concert. "Chưa bao giờ tôi được gần thần tượng như thế, lại còn được tắm mưa cùng anh nữa thì còn gì bằng. Trời mưa lớn nhưng anh vẫn quá nhiệt tình và đáng yêu. Đây có lẽ là kỷ niệm tôi không thể quên trong đời", Lam cho biết.

Hương Giang Idol và MC Huyền Trang hạnh phúc khi được cháy cùng GD.

Nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng như người đẹp Hương Giang, MC Huyền Trang (Mù Tạt)... cũng hòa vào dòng người chờ đón và theo dõi G-Dragon tại sân Mỹ Đình tối 21/6 và tất cả đều bày tỏ niềm hạnh phúc khi "đu" idol thành công.

MC Huyền Trang (Mù Tạt) cho rằng điều hay nhất show này là tinh thần của các nghệ sĩ, dù hát dưới mưa vẫn chuyên nghiệp, nhiệt và nghệ sĩ nào cũng chịu khó giao lưu với khán giả một cách thoải mái. “Có thể khán giả sẽ tiếc nuối và thèm vì còn nhiều bài hát quen thuộc chưa được vang lên, như tôi cũng vậy nhưng chắc sẽ là cớ để có những concert sau’’, nữ MC chia sẻ.

Khoảnh khắc bùng nổ tại concert VPBank K-star Spark In Vietnam.

Concert VPBank K-Star Spark in Vietnam với sự góp mặt của G-Dragon, ngôi sao hàng đầu K-Pop, đánh dấu bước tiến vượt bậc của thị trường âm nhạc Việt Nam. Với sự đồng hành của VPBank, chương trình đã thành công, chứng minh Việt Nam hiện đủ tiềm lực để tổ chức những sự kiện đẳng cấp, đáp ứng yêu cầu khắt khe về kỹ thuật, vận hành và hậu cần. Từ đây, khán giả có quyền kỳ vọng vào một tương lai nơi Việt Nam sẽ trở thành điểm dừng chân quen thuộc của các đại nhạc hội quốc tế, quy tụ những siêu sao hàng đầu thế giới.

Ngân hàng VPBank, đơn vị tài trợ cho concert VPBank K-star Spark In Vietnam, cho biết việc đồng hành với một chương trình mang G-Dragon - một biểu tượng văn hóa toàn cầu đến Việt Nam, đơn vị này mong muốn không chỉ thể hiện khả năng dẫn dắt xu hướng mà còn sự thấu hiểu sâu sắc với thế hệ Millennials và Gen Z - những người sống bằng đam mê, sáng tạo và khát vọng bứt phá. Chương trình cũng là dịp để VPBank khẳng định mình là một thương hiệu thân thiện, luôn gắn kết trong hành trình cảm xúc và trải nghiệm sống của khách hàng.