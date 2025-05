Dàn sao tề tựu ở World Cup Billiards Carom 3 băng TP.HCM 2025

Đây là một trong những giải đấu danh giá và uy tín bậc nhất của bộ môn carom 3 băng, do Liên đoàn Billiards & Snooker TPHCM (HBSF) tổ chức, quy tụ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ với các tay cơ hàng đầu thế giới, như Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái và Trần Đức Minh, Frederic Caudron, Eddy Merckx, Tayfun Tasdemir, Torbjorn Blomdahl...

Năm nay, công tác tổ chức được nâng tầm với khu vực thi đấu chuyên nghiệp, hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến cùng màn hình điện tử sắc nét. Đặc biệt, toàn bộ trận đấu được truyền hình trực tiếp từ Hàn Quốc, mang đến trải nghiệm sống động cho người hâm mộ.

Giải đấu TPHCM World Cup được Hiệp hội Billiards Carom thế giới (UMB) tổ chức thường niên, luân phiên tại các châu lục khác nhau. Từ lần đầu tổ chức năm 2015, dù năm 2020 và 2021 phải hoãn do dịch Covid-19, TPHCM trở thành “điểm đến” quen thuộc của những tay cơ xuất sắc. Việt Nam từng hai lần đăng quang giải này với Trần Quyết Chiến (2018) và Trần Đức Minh (2024).

Ngày khai mạc 19/5, vòng loại đầu tiên thu hút sự góp mặt của 18 cơ thủ Việt Nam. Ở bảng A nổi bật với cuộc so tài giữa lão tướng Lý Thế Vinh và nữ tay cơ xinh đẹp đến từ Hy Lạp - Litsa Mavridoglou, vốn xuất thân từ bộ môn pool và từng vô địch quốc gia. Dù mới chuyển sang carom 3 băng và chưa ghi dấu ấn rõ nét, Litsa từng góp mặt tại giải vô địch thế giới nữ 2024 và nhiều giải quốc tế đối đầu các cơ thủ nam. Cùng bảng còn có tay cơ Trần Quang Hưng.

Không chỉ có Lý Thế Vinh, ngày đầu tiên còn chứng kiến nhiều trận đấu hấp dẫn với sự tham gia của các cơ thủ Việt Nam tranh tài cùng các đối thủ quốc tế đầy ẩn số. Tại bảng B, Nguyễn Như Lê đối đầu với Mauricio Aguilar (Colombia) và Jorge Costa (Bồ Đào Nha).

Bảng F có Nguyễn Đình Quốc gặp Osawa Takashi (Nhật Bản) và Lucas Egert (Đan Mạch). Ở bảng G, Ngô Lê Duy sẽ đọ sức với Fahri Gunaydin (Thổ Nhĩ Kỳ) và Takamasa Hagiwara (Nhật Bản). Bảng H chứng kiến Đinh Quang Hải chạm trán Qian Jiale (Trung Quốc) và Aziz Kilicaslan (Thổ Nhĩ Kỳ).

Gây chú ý còn có tay cơ trẻ sinh năm 2003 đến từ An Giang, Nguyễn Hoài Phong, lần đầu dự World Cup, gặp thách thức lớn khi nằm ở bảng M cùng Henk Overmars (Hà Lan) và Masayuki Sawaoka (Nhật Bản).

Vòng loại đầu sẽ diễn ra với 48 tay cơ chia thành 16 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, chạm 30 điểm. 16 cơ thủ đứng đầu mỗi bảng sẽ bước tiếp vào vòng trong, hứa hẹn những màn tranh tài hấp dẫn và quyết liệt.

World Cup Billiards Carom 3 băng TP.HCM 2025 không chỉ là giải đấu thể thao mà còn là dịp để các tay cơ quốc tế giao lưu, khẳng định tài năng trên đấu trường thế giới, góp phần nâng tầm vị thế của billiards Việt Nam.

