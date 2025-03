250 cơ thủ tranh tài giành suất dự World Cup billiards TP.HCM 2025

Với thể thức thi đấu 30 điểm không giới hạn lượt cơ, các tay cơ hàng đầu sẽ phải thể hiện bản lĩnh để giành một trong 8 tấm vé quý giá vào vòng loại World Cup billiards carom 3 băng TP.HCM, diễn ra vào tháng 5. Đặc biệt, những cơ thủ vượt qua vòng tuyển chọn này sẽ được tài trợ toàn bộ lệ phí tham dự (100 euro).

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, bảng A và B đã mang đến những màn so tài hấp dẫn. Ở bảng A, cơ thủ Ngô Lê Duy (Bà Rịa - Vũng Tàu) gây ấn tượng mạnh khi đánh bại hàng loạt đối thủ sừng sỏ, trong đó có kỷ lục gia Văn Hoàng Ba và Đào Quốc Đạt, để góp mặt trong top 32.

Trong khi đó, Vương Minh Thiện (Bình Dương) cũng để lại dấu ấn với series cao nhất ngày - 10 điểm. Anh xuất sắc giành 3 chiến thắng liên tiếp, trong đó có màn vượt qua Huỳnh Anh Tài - tay cơ cũng đạt series 10 điểm - để đi tiếp vào vòng trong. Cùng với Ngô Lê Duy và Vương Minh Thiện, hai tay cơ khác lọt vào top 32 của bảng A là Nguyễn Văn Lâm (BT King) và Nguyễn Anh Duy (Bình Dương).

Ở bảng B, những tay cơ kỳ cựu như Hồ Quan Thái, Trương Quang Hào, Nguyễn Đình Chiến, Nguyễn Thành Thức, Võ Quốc Thắng, Đoàn Minh Kiệt và Hoàng Đình Long đều thể hiện đẳng cấp để giành quyền đi tiếp.

Vòng tuyển chọn sẽ tiếp tục vào ngày 2/3 với loạt trận tại bảng C và D, nơi quy tụ nhiều tay cơ dày dạn kinh nghiệm như Nguyễn Hoàn Tất, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Nhất Hòa, Nguyễn Trần Thanh Tạo hay Lê Quốc Hồ. Đây hứa hẹn là những cuộc đối đầu nảy lửa khi các cơ thủ đều đặt mục tiêu giành suất tham dự World Cup trên sân nhà.

Sau khi vòng tuyển chọn 1 kết thúc vào ngày 5/3, Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM sẽ tiếp tục tổ chức vòng tuyển chọn 2 vào tháng 4, trao thêm 8 suất dự vòng loại World Cup TP.HCM 2025. Với những gì đã diễn ra, cuộc đua giành vé chắc chắn sẽ còn nhiều kịch tính và bất ngờ.

