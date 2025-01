Tìm ra chủ nhân của giải billiards có tiền thưởng kỷ lục Việt Nam

Ngày 11/1, tại TP.HCM, ở nội dung nam, Hồ Sở Phát vượt qua Đỗ Hoàng Quân với chiến thắng nghẹt thở 13-12. Trận đấu kịch tính khi Sở Phát dẫn 5-1, nhưng Hoàng Quân vùng lên cân bằng 12-12.

Ván quyết định, Hoàng Quân mắc lỗi, tạo cơ hội để Sở Phát “dọn bàn” giành ngôi vô địch. Tay cơ sinh năm 1982 nhận cúp và 388.888.888 triệu đồng đồng, trong khi Hoàng Quân nhận 180 triệu đồng cho vị trí á quân. Đồng hạng ba là Lô Văn Xuân và Nguyễn Khánh Hoàng.

Ở nội dung nữ, Dương Yến Vi đánh bại đương kim vô địch quốc gia Bùi Xuân Vàng với tỷ số 7-4. Tay cơ trẻ sinh năm 2002 chơi xuất sắc, tận dụng sai lầm của đối thủ để dứt điểm trận đấu. Cô nhận cúp và 40 triệu đồng tiền thưởng, trong khi Xuân Vàng nhận 20 triệu đồng. Đồng hạng Ba là Lê Hồng Nhung và Đoàn Thị Ngọc Lệ.

Như vậy sau 5 ngày tổ chức, giải đấu kết thúc tốt đẹp với các trận đấu hấp dẫn và nhiều bất ngờ. Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF) hứa hẹn tiếp tục mang đến những giải đấu quy mô lớn, tạo sân chơi hấp dẫn, cạnh tranh và chất lượng chuyên môn cao cho các cơ thủ trong nước và quốc tế.

