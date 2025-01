Tiền thưởng kỷ lục thu hút dàn sao billiards Việt Nam

Với tổng tiền thưởng lên đến gần 1 tỷ đồng , sự kiện thực sự "đốt nóng" làng billiards Việt Nam. Đây không chỉ là một giải đấu đơn thuần mà còn là một sân chơi thể thao mang tầm quốc gia, đánh dấu sự trở lại của pool 8 bi sau một thập kỷ vắng bóng.

Với sự tham gia của hơn 170 cơ thủ hàng đầu, cùng với luật thi đấu chuẩn quốc tế, giải đấu hứa hẹn mang đến những trận đấu đỉnh cao và đầy kịch tính, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Không chỉ dành riêng cho nam giới, giải đấu còn tạo cơ hội tỏa sáng cho các nữ cơ thủ với tổng giải thưởng hấp dẫn lên đến 100 triệu đồng. Phần thưởng 40 triệu đồng dành cho nhà vô địch nữ là một minh chứng rõ ràng cho sự đầu tư và quan tâm của ban tổ chức đối với sự phát triển đồng đều của cả hai giới.

Ở hạng mục nam, với tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 1 tỷ đồng , ngôi vương của giải đấu thực sự trở thành "mục tiêu vàng" của các cơ thủ. Đặc biệt, phần thưởng dành cho nhà vô địch lên đến 388 triệu đồng - một con số kỷ lục chưa từng có, đủ sức làm "nóng" bất kỳ cuộc tranh tài nào.

Ông Lý Kim Luân, Tổng Thư ký HBSF, chia sẻ: “Thể thức 8 bi không chỉ gần gũi mà còn hấp dẫn với người chơi lẫn khán giả. Giải đấu lần này là cơ hội để gắn kết các câu lạc bộ, phát triển phong trào và tạo ra những trận đấu đỉnh cao cả về chuyên môn lẫn giải trí”.

Giải billiards Championship 2025 hứa hẹn không chỉ mang đến cuộc tranh tài gay cấn, những pha bóng mãn nhãn, mà còn là minh chứng cho tiềm năng phát triển vượt bậc của billiards Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

