Dàn sao 'Sao nhập ngũ' chúc phúc Mũi trưởng Long

Lễ cưới Mũi trưởng Long (tên thật Nguyễn Việt Long) và bà xã Quỳnh Như diễn ra tại quê nhà Tây Ninh với sự hiện diện của gia đình hai bên, đồng nghiệp cùng bạn bè thân thiết. Trong ngày vui, Mũi trưởng Long diện vest lịch lãm, đứng bên là cô dâu với thiết kế cúp ngực. Cả hai rạng rỡ trong ngày trọng đại. Không gian lễ cưới được trang hoàng theo tông màu pastel với nhiều hoa tươi.
Trong ngày đặc biệt của Mũi trưởng Long, đông đảo sao Việt từng tham gia chương trình Sao nhập ngũ gửi lời chúc phúc tới anh. Ca sĩ Dương Hoàng Yến và Hậu Hoàng - hai người chơi của Sao nhập ngũ mùa 11 - có mặt tại hôn lễ để chúc mừng hạnh phúc của vợ chồng anh.
Dương Hoàng Yến diện áo dài hồng, lưu lại một số khoảnh khắc trong và sau lễ cưới với Mũi trưởng Long. "Chúc mừng mũi trưởng Long đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất - lấy vợ", cô chia sẻ dưới bài đăng.
Nữ ca sĩ cũng đăng tải hình ảnh cô và Mũi trưởng Long ở hai thời điểm, khi tham gia Sao nhập ngũ 2021 và hiện tại. Đồng chí Nguyễn Việt Long đang giữ chức vụ Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9, Lữ đoàn Đặc công 429, Binh chủng Đặc công.
Một thành viên khác của đội hình Sao nhập ngũ là Hậu Hoàng cũng góp mặt tại lễ cưới của Mũi trưởng Long. Cô diện áo dài cách tân, tạo dáng nhí nhảnh bên chú rể. "Chúc mừng chiếc thuyền 5 năm của tui hôm nay chính thức về bên vợ nhé", Hậu Hoàng chúc mừng Mũi trưởng Long.
Hình ảnh thân thiết của cả hai trong 5 năm qua. Sau Sao nhập ngũ, Mũi trưởng Long thu hút một lượng fan đông. Song anh kín tiếng về chuyện tình cảm. Đến đầu tháng 4, anh mới công bố tin vui. Vợ anh là Quỳnh Như, có vẻ ngoài ưa nhìn.
