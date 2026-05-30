Dàn sao hơn 100 triệu euro ở chung kết Champions League

Bên phía Arsenal, Declan Rice là cái tên nổi bật nơi tuyến giữa với mức định giá lên tới 120 triệu euro, theo Transfermarkt. Tiền vệ người Anh tiếp tục khẳng định vai trò thủ lĩnh nhờ khả năng đánh chặn, điều phối bóng và duy trì cường độ hoạt động cực cao trong suốt mùa giải.
Ngôi sao của Arsenal được xem là “trái tim” nơi hàng tiền vệ. Không chỉ mạnh ở khả năng phòng ngự, Rice còn thường xuyên tạo ra khác biệt trong những trận cầu lớn bằng các pha chuyền bóng và sút xa chất lượng.
Bukayo Saka cũng được định giá 120 triệu euro sau mùa giải bùng nổ cùng Arsenal. Cầu thủ chạy cánh người Anh trở thành mũi nhọn nguy hiểm nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến bên hành lang phải.
Saka đang bước vào giai đoạn chín của sự nghiệp khi liên tục ghi bàn và kiến tạo tại Champions League. Ở tuổi 24, anh được xem là nhân tố chủ lực trong kế hoạch dài hạn của “Pháo thủ”.
Bên phía PSG, Vitinha là đại diện nổi bật với giá trị 110 triệu euro. Tiền vệ người Bồ Đào Nha gây ấn tượng mạnh nhờ khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu và sự điềm tĩnh trong các tình huống xử lý bóng.
Không sở hữu thể hình quá vượt trội, Vitinha vẫn nổi bật nhờ tư duy chiến thuật sắc bén. Anh được đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm toàn diện nhất châu Âu hiện nay.
Đồng đội của Vitinha, Joao Neves, tiếp tục cho thấy sự thăng tiến thần tốc khi được định giá 110 triệu euro ở tuổi 21. Tài năng trẻ người Bồ Đào Nha là phát hiện lớn của PSG kể từ mùa giải trước.
Neves gây ấn tượng bởi lối chơi năng nổ, khả năng pressing và sự trưởng thành vượt tuổi. Anh được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột của bóng đá Bồ Đào Nha trong nhiều năm tới.
Ousmane Dembele khép lại danh sách những ngôi sao trăm triệu với mức giá 100 triệu euro. Tiền đạo người Pháp đang trải qua một trong những mùa giải ổn định nhất sự nghiệp kể từ khi chuyển đến PSG.
Tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến giúp Dembele trở thành nỗi ám ảnh với mọi hàng thủ. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, chủ nhân Quả bóng vàng 2025 hoàn toàn có thể trở thành nhân tố quyết định ở trận chung kết Champions League mùa này.
