Dàn sao có thể đến Saudi Arabia thi đấu vào tháng 1/2024

Thiago Alcantara chưa ra sân trong mùa giải này do chấn thương. "The Kop" có thể quyết định bán tiền vệ người Tây Ban Nha để thu về một số tiền, thay vì để anh rời đi theo dạng tự do vào mùa hè tới. Mức lương cao cùng môi trường cạnh tranh ở Saudi Pro League có thể hấp dẫn Thiago.