Dàn người đẹp gây chú ý trong phim Việt

Bộ phim Lời hứa đầu tiên đang nhận được sự quan tâm khi có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ trung. Phim xoay quanh đề tài hoa hậu, mở đầu bằng màn đăng quang của cô gái dân tộc Tày Vi Minh (Trang Emma đảm nhận). Vị trí cao nhất vốn không thuộc về Vi Minh. Vì ứng cử viên hàng đầu là Thanh Hương (Á hậu Quỳnh Anh đóng) dính ồn ào, nên ngôi vị hoa hậu được trao cho Vi Minh.

Những ngày đầu đăng quang, Vi Minh gặp không ít sóng gió. Cô không được công ty nâng đỡ, ít cơ hội việc làm do ngoại hình, phong cách luôn được nhận xét là nhạt nhòa. Tuy nhiên, Vi Minh không phải cô gái an phận. Cô luôn khát khao vươn lên và nỗ lực tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Vi Minh thậm chí tự dàn dựng drama vào khách sạn với thiếu gia để gây chú ý. Trang Emma tên thật Nguyễn Thị Huyền Trang, sinh năm 2000, từng tham gia các phim Không giới hạn, Những nẻo đường gần xa…

Ở dự án này, diễn xuất của Trang Emma và các bạn diễn như Á hậu Quỳnh Anh hay Hương Liên (vào vai á hậu 2 Linh Anh) còn nhiều hạn chế. Họ diễn chưa thật tự nhiên, thoại cũng khá gượng gạo. Đổi lại, nội dung xoay quanh góc khuất hoa hậu được nhận xét khá mới mẻ, thú vị nên nhận được sự quan tâm. Quỳnh Anh vốn được biết đến là á hậu 1 của Miss Universe Vietnam 2024.

Trong Lời hứa đầu tiên, Quỳnh Anh vào vai Thanh Hương. Do không được vương miện nên Thanh Hương và Linh Anh luôn ganh ghét, tìm cách cô lập, nói xấu Vi Minh. Chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nên Quỳnh Anh còn nhiều hạn chế khi thể hiện nhân vật. Tuy nhiên, cô nhận nhiều lời khen ngợi nhờ vóc dáng đẹp với thần thái tự tin, sang chảnh.

Trong khi đó, Hương Liên vào vai Linh Anh thu hút sự chú ý nhờ nhan sắc nổi trội. Linh Anh cũng là gương mặt được các nhãn hàng ưu ái nhất trong top 3. Nhờ đó, cô được công ty nâng đỡ, chạy show liên tục.

Hương Liên ​​sinh năm 2002, đang sinh sống tại Hà Nội. Cô nổi tiếng qua vai trò người mẫu tự do và TikToker, đặc biệt gây ấn tượng tại chương trình The Face. Cuối 2025, Hương Liên lên xe hoa cùng ông xã Lê Minh Trung.

Phim còn có sự tham gia của Trình Mỹ Duyên trong vai Ngân Khánh. Cô gái này sống cùng quê vùng cao với Vi Minh. Ngân Khánh có vẻ ngoài dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng nội tâm mạnh mẽ.

Công thức kiếm tiền của Taylor Swift

Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.

Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.

Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.