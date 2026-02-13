Đan Mạch chung bảng với Bồ Đào Nha, Na Uy ở Nations League

Tuyển Đan Mạch rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của Bồ Đào Nha, Na Uy và Xứ Wales tại UEFA Nations League 2026/27, theo kết quả bốc thăm diễn ra ngày 12/2 tại Brussels (Bỉ).

Pepe trong buổi bốc thăm Nations League.

Ở bảng đấu này, Đan Mạch có thể chạm trán những ngôi sao hàng đầu như Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) hay Erling Haaland (Na Uy). Các trận vòng bảng sẽ diễn ra từ tháng 9 đến tháng 11 năm nay. Lượt đầu tiên được tổ chức trong khoảng 24-26/9, còn lượt cuối cùng diễn ra từ 15-17/11.

Đan Mạch nằm ở League A, hạng đấu cao nhất của Nations League. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết, dự kiến tổ chức vào tháng 3/2027. Vòng chung kết với bốn đội mạnh nhất sẽ diễn ra vào tháng 6 cùng năm. Trong khi đó, đội xếp cuối bảng sẽ xuống hạng League B.

Đây cũng là dịp để Đan Mạch tái đấu Bồ Đào Nha sau thất bại ở tứ kết Nations League 2025. Khi đó, đại diện Bắc Âu thua với tổng tỷ số 3-5 sau hai lượt trận. Trước đó, họ đứng nhì bảng, xếp sau Tây Ban Nha và trên Serbia cùng Thụy Sĩ.

Lần gần nhất Đan Mạch gặp Na Uy là trận giao hữu tháng 6/2024 tại sân Brondby. Đội chủ nhà giành chiến thắng 3-1 trước thềm vòng chung kết EURO năm đó.

Trước khi bước vào chiến dịch Nations League, Đan Mạch sẽ đá play-off tranh vé dự World Cup vào tháng 3. Ngày 26/3, họ chạm trán Bắc Macedonia. Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV tuyển Đan Mạch sẽ gặp Ireland hoặc CH Czech năm ngày sau trong trận quyết định.

Nếu vượt qua hai trận play-off, Đan Mạch sẽ giành quyền dự World Cup tổ chức vào mùa hè tại Mỹ, Canada và Mexico.