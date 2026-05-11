Dàn hot mom cùng hàng trăm gia đình 'đổ bộ' ngày hội thôi nôi ở TP.HCM

Khoảng 680 em bé cùng gia đình đã hội tụ tại AEON Mall Celadon Tân Phú trong “ngày hội thôi nôi” do Nutren Junior phối hợp Con Cưng tổ chức.

Sự kiện có sự tham gia của nhiều hot mom, KOL và các gia đình trẻ, mang đến không khí sôi động với loạt hoạt động trải nghiệm dành riêng cho cột mốc đầu đời của trẻ sau 1 tuổi.

Rộn ràng ngày hội thôi nôi

Từ sáng sớm, khu vực AEON Mall Celadon Tân Phú đã đông kín các gia đình trẻ bế con, đẩy xe nôi và tranh thủ check-in lưu lại những khoảnh khắc đầu đời đáng nhớ.

Không gian sự kiện phủ kín sắc màu rực rỡ, với tiếng nhạc thiếu nhi và tiếng trẻ con ríu rít khắp các khu trải nghiệm. Nhiều phụ huynh chuẩn bị riêng outfit thôi nôi cho con, từ váy công chúa, yếm nhỏ đến các set đồ đồng điệu cả gia đình.

Sự xuất hiện của loạt hot mom và KOL như Trinh Phạm, Vy & Dũng Gee, Long Chun, gia đình Bobbi, gia đình Mắt Hí… khiến không khí tại sự kiện càng thêm sôi động. Mỗi khu vực các gương mặt quen thuộc xuất hiện đều nhanh chóng thu hút đông đảo gia đình và nhiều em nhỏ dừng lại tương tác, chụp hình.

Cùng con ghi dấu những bước chân đầu đời

Một trong những hoạt động được nhiều phụ huynh nán lại lâu nhất là ghi dấu chân đầu đời. Những bàn chân bé xíu được nâng niu in lên bảng như cách đánh dấu hành trình 12 tháng đầu tiên của con. Chỉ khi nhìn lại dấu chân ấy, ba mẹ mới cảm nhận rõ con đã lớn nhanh đến thế nào.

Đưa hai bé sinh đôi vừa tròn 1 tuổi đến tham gia “ngày hội thôi nôi”, chị Dương Thị Liên (phường An Lạc) cho biết điều khiến bản thân nhớ nhất là khoảnh khắc lưu lại dấu chân đầu đời của các con. Với chị, đây không chỉ là một hoạt động trải nghiệm, mà còn là kỷ niệm đặc biệt để sau này khi lớn lên, hai bé có thể nhìn lại hành trình đầu tiên của mình.

“Sau này, khi các con lớn lên, nhìn lại sẽ thấy bàn chân nhỏ xíu của mình từng được lưu giữ trong một dịp rất đặc biệt. Gia đình mình hôm nay đi rất đông, có cả ông bà nội ngoại và các anh chị. Những phần quà nhận được ở khu vực trải nghiệm cũng khiến các con thích thú hơn trong suốt hành trình tham gia ngày hội”, chị nói.

Điểm chung dễ nhận thấy trong sự kiện là cách các gia đình trẻ tiếp cận việc nuôi con đã có nhiều thay đổi. Thay vì áp lực từ sự so sánh, nhiều cha mẹ lựa chọn ghi nhận từng bước tiến nhỏ của con, từ những thay đổi trong vận động, sinh hoạt đến khả năng tương tác với thế giới xung quanh. Hành trình phát triển của mỗi đứa trẻ được nhìn nhận như một quá trình riêng biệt, cần sự đồng hành và thấu hiểu hơn là áp lực.

Đến chiều tối, khu vực sân khấu trở thành nơi đông người nhất sự kiện. Hàng trăm gia đình cùng hòa vào các tiết mục biểu diễn nghệ thuật và hoạt động giao lưu sôi động. Sự xuất hiện của ca sĩ Phan Đinh Tùng khiến không khí thêm náo nhiệt, khi nhiều phụ huynh bế con nhún nhảy theo nhạc giữa ánh đèn sân khấu.

Khi ngày hội dần khép lại, nhiều gia đình vẫn nán lại khu vực sân khấu và các photobooth để tiếp tục chụp ảnh cho con. Với nhiều phụ huynh trẻ, đây không đơn thuần là một buổi đi chơi cuối tuần, mà là dịp để lưu lại cột mốc đầu đời của con theo cách đặc biệt hơn, giữa hàng trăm gia đình cùng chung niềm vui trưởng thành đầu tiên của trẻ nhỏ.