Dàn cựu cầu thủ khiến MU bẽ mặt

Dàn cựu cầu thủ MU thay nhau tỏa sáng ở loạt trận Champions League rạng sáng 2/10, khiến đội chủ sân Old Trafford trở thành tâm điểm chế nhạo trên mạng xã hội.

Sabitzer tỏa sáng trong màu áo Dortmund.

Trong chiến thắng 4-1 của Dortmund trước Bilbao trên sân Signal Iduna Park rạng sáng 2/10, tiền vệ Marcel Sabitzer tỏa sáng với 1 kiến tạo. Anh nhận giải "Cầu thủ hay nhất trận" khi giúp CLB Bundesliga áp đảo hàng tiền vệ đối thủ.

Ở trận đấu cùng giờ, Anthony Elanga cùng Newcastle có thắng lợi 4-0 trước USG. Dù không ghi bàn hay kiến tạo, Elanga vẫn được trao danh hiệu "Cầu thủ hay nhất trận". Những pha tăng tốc và phối hợp của anh cùng đồng đội tạo sức ép lớn lên khung thành đối thủ.

Trên sân Diego Armando Maradona, Rasmus Hojlund rực sáng với cú đúp vào lưới Sporting CP, mang về 3 điểm cho Napoli. Nhờ phong độ bùng nổ, trung phong người Đan Mạch cũng được ban tổ chức trao giải "Cầu thủ hay nhất trận".

Hojlund nhận giải Cầu thủ hay nhất trận.

Trong khi đó, Marcus Rashford góp 1 kiến tạo cho Ferran Torres ghi bàn trong thất bại 1-2 của Barcelona trước PSG.

Màn trình diễn ấn tượng của loạt cựu cầu thủ MU khiến đội chủ sân Old Trafford trở thành chủ đề chế nhạo trên mạng xã hội. Một tài khoản bình luận: “Rời khỏi MU, họ như trở thành những cầu thủ đẳng cấp hơn". CĐV khác nhận xét: “Điều này cho thấy áp lực tại MU khủng khiếp thế nào". Một người hâm mộ khác viết: “MU rõ ràng là nơi chôn vùi các tài năng".

Sau khi rời MU, Sabitzer và Elanga nhanh chóng tìm được chỗ đứng ở Dortmund, Nottingham Forest và Newcastle. Trong khi đó, Rashford và Hojlund, những người mới chia tay sân Old Trafford vào mùa hè vừa qua, cũng lập tức nhận sự tín nhiệm tại Barcelona và Napoli.

Sự thăng hoa của những cầu thủ từng khoác áo MU lại khiến dư luận đặt dấu hỏi về cách sử dụng nhân sự và môi trường phát triển ở Old Trafford. Khi rời đi, họ lập tức tìm lại phong độ, sự tự tin và cảm hứng chơi bóng - điều mà nhiều người không thể duy trì trong màu áo đỏ.

