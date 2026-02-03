Dàn 'bom tấn' đắt giá ở kỳ chuyển nhượng mùa đông

Thương vụ đắt giá nhất chợ đông năm nay thuộc về Antoine Semenyo, người khiến Man City phải bỏ ra 70 triệu euro để trả cho Bournemouth. Chân sút này lập tức chứng tỏ năng lực với 4 bàn thắng sau 7 trận cho đội bóng mới.