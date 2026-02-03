Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Dàn 'bom tấn' đắt giá ở kỳ chuyển nhượng mùa đông

  Thứ ba, 3/2/2026 09:21 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Antoine Semenyo, Jorgen Strand Larsen và Lucas Paqueta là những thương vụ đắt giá được hoàn tất trong kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay.

Thương vụ đắt giá nhất chợ đông năm nay thuộc về Antoine Semenyo, người khiến Man City phải bỏ ra 70 triệu euro để trả cho Bournemouth. Chân sút này lập tức chứng tỏ năng lực với 4 bàn thắng sau 7 trận cho đội bóng mới.
Crystal Palace chiêu mộ thành công tiền đạo Jorgen Strand Larsen của Wolves với giá 49,7 triệu euro vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng tháng 1. Đây cũng là bản hợp đồng đắt nhất lịch sử CLB.
Lucas Paqueta chia tay West Ham để trở lại thi đấu cho Flamengo với mức phí 42 triệu euro. Đây đồng thời là thương vụ đắt giá nhất lịch sử đội bóng Brazil.
Tottenham quyết định chi 40 triệu euro để đón tiền vệ Conor Gallagher trở lại Anh thi đấu trong tháng 1. Đây được xem là sự bổ sung đáng giá, có thể giúp Spurs vực dậy tại giải quốc nội.
Theo Transfermarkt, Al Hilal chấp nhận chi 25 triệu euro để đón tiền đạo Karim Benzema về thi đấu trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Đây là bản hợp đồng gây chấn động trong ngày cuối cùng của chợ đông năm nay.
Trước đó, Al Hilal chấp nhận để hậu vệ Joao Cancelo gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn đến hết mùa giải 2025/26.
Trung vệ Marc Guehi quyết định đầu quân cho Man City từ Crystal Palace với mức phí 23 triệu euro. Đáng chú ý, tuyển thủ Anh nhận mức lương hơn 300.000 euro mỗi tuần tại sân Etihad, cao hơn gấp nhiều lần so với thời còn khoác áo Palace.
Inter Miami trả 15 triệu euro để mua đứt tiền vệ Rodrigo De Paul từ Atletico Madrid. Trước đó, De Paul thi đấu cho CLB Mỹ theo dạng cho mượn và có một mùa giải ấn tượng.
Thủ môn Marc-André ter Stegen được Barcelona đem cho Girona mượn đến cuối mùa giải này. Người gác đền Đức muốn được ra sân thường xuyên nhằm lấy lại phong độ trước thềm World Cup 2026.
Duy Luân

