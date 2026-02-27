Đàm phán Mỹ - Iran đạt tiến triển đáng kể

Mỹ và Iran ngày 26/2 đã tiến hành vòng đàm phán gián tiếp thứ ba tại Geneva, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng và Tổng thống Donald Trump tiếp tục gây sức ép lên Tehran bằng cảnh báo về khả năng hành động quân sự.

Tổng thống Trump và lãnh đạo tối cao Iran.

Tuy nhiên, các bên trung gian cho biết cuộc trao đổi lần này đã đạt được “tiến triển đáng kể”. Bộ trưởng Ngoại giao Oman Sayyid Badr Albusaidi, quốc gia giữ vai trò trung gian, cho biết trên mạng xã hội X rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã kết thúc với kết quả tích cực.

Ông Albusaidi đồng thời cho biết các bên sẽ sớm nối lại đối thoại sau khi tham vấn tại thủ đô của mỗi nước. Các cuộc thảo luận cấp kỹ thuật dự kiến diễn ra vào tuần tới tại Vienna.

Theo truyền hình nhà nước Iran, các cuộc trao đổi trong ngày đã khép lại sau hai phiên làm việc, một vào buổi sáng và một vào buổi chiều, giữa Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi và các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, dưới sự trung gian của Oman.

Ngoại trưởng Araqchi mô tả đây là “một trong những cuộc đàm phán nghiêm túc nhất” mà Tehran từng có với Washington. Ông cho biết Iran đã nêu rõ các yêu cầu liên quan đến việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và quy trình cụ thể để được giảm nhẹ trừng phạt. Theo ông, cả hai bên cần tham vấn thêm với chính phủ của mình trước khi bước vào vòng thương lượng tiếp theo.

Về phía Mỹ, chưa có tuyên bố chính thức về kết quả cụ thể của vòng đàm phán. Song các nguồn tin thân cận với tiến trình thương lượng cho biết phía Mỹ vẫn thận trọng.

Theo một nguồn tin trên truyền thông Mỹ được biết về cuộc đàm phán, các đặc phái viên Nhà Trắng tỏ ra thất vọng với một số nội dung phía Iran đưa ra trong phiên thảo luận buổi sáng. Tuy nhiên, phiên làm việc chiều tối vẫn tiếp tục, cho thấy hai bên chưa đóng lại cánh cửa đối thoại.

Trước đó, Phó Tổng thống J.D. Vance nhấn mạnh nguyên tắc cốt lõi của Washington là “Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân”. Ông nói Mỹ đã thấy “bằng chứng” cho thấy Tehran đang tìm cách tái khởi động chương trình vũ khí hạt nhân, và cảnh báo điều đó sẽ “gây rắc rối nghiêm trọng”.

Iran luôn bác bỏ cáo buộc tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân, khẳng định chương trình của mình chỉ phục vụ mục đích dân sự. Tehran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ hoặc Israel tiến hành bất kỳ hành động quân sự nào.