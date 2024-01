Đam mê đọc tiểu thuyết giả tưởng và khoa học viễn tưởng của Elon Musk

Ai từng hỏi Elon Musk làm thế nào chế tạo được tên lửa, sẽ nhận câu trả lời: "Tôi đọc sách". Vậy những cuốn sách nào đã khơi dậy giấc mơ vũ trụ, "cứu thế giới" nơi Elon Musk?

Thuở ấu thơ là một cậu bé nhỏ người và thường bị bạn bè bắt nạt, Elon Musk đã tìm đến những câu chuyện giả tưởng và khoa học viễn tưởng như một nguồn động viên tinh thần. Trong một lần trả lời phỏng vấn The New Yorker, Elon Musk chia sẻ: "Các anh hùng trong những cuốn sách tôi đọc, Chúa tể của những chiếc nhẫn và bộ truyện Foundation, luôn mang trong mình tinh thần trách nhiệm giải cứu thế giới".

Tỷ phú Elon Musk đặc biệt yêu thích sách giả tưởng và khoa học viễn tưởng. Ảnh: Bloomberg.

Bộ sách Foundation

Trong một cuộc phỏng vấn, Elon Musk chia sẻ: "Với sách khoa học viễn tưởng, tôi nghĩ Isaac Asimov là một tác gia tuyệt vời. Tôi thích bộ truyện Foundation, có lẽ là một trong những tác phẩm xuất sắc mọi thời đại".

Foundation là bộ sách khoa học viễn tưởng của tác giả người Mỹ Isaac Asimov. Ban đầu đây là loạt truyện ngắn và tiểu thuyết ngắn xuất bản từ năm 1942-1950, và sau đó in thành ba tuyển tập là Foundation, Foundation and Empire, và Second Foundation. Sau đó tác giả còn xuất bản thêm các phần Prelude to Foundation, Forward the Foundation, Foundation's Edge và Foundation and Earth.

Bộ bác tác phẩm Foundation, Foundation and Empire và Second Foundation. Ảnh: Duke Chronicle.

Các cuốn sách tìm cách phân tích các xu hướng phát triển của nền văn minh dựa trên những tiền lệ trong lịch sử. Khác biệt của Foundation với những tiểu thuyết khoa học viễn tưởng khác như 451 độ F là tác giả xem xét sự tiến hóa và thích ứng xã hội trên phạm vi thời gian trải dài chứ không đơn thuần tập trung vào phẩm chất con người và văn hóa tại một thời điểm.

Stranger in a Strange Land và The Moon Is a Harsh Mistress

Elon Musk rất thích hai tác phẩm của Robert A. Heinlein dù ông nhận xét kết thúc các câu chuyện này khá "trật đường ray".

Stranger in a Strange Land và The Moon Is a Harsh Mistress là hai tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của nhà văn Mỹ Robert A. Heinlein lần lượt ra đời vào năm 1961 và 1966. Stranger in a Strange Land kể câu chuyện về Valentine Michael Smith - người sinh ra trên Hỏa tinh và được người Hỏa tinh nuôi dưỡng, đến Trái đất ở độ tuổi thanh niên, và khám phá những liên hệ của mình với kỳ biến đổi cuối cùng của nền văn hóa Terran (Trái đất).

The Moon Is a Harsh Mistress kể về cuộc nổi dậy của một thuộc địa trên Mặt Trăng chống lại giới cai trị từ Trái đất. Cuốn tiểu thuyết minh họa và thảo luận về những lý tưởng của chủ nghĩa tự do và được đánh giá cao vì đã khắc họa xuất sắc một xã hội loài người tưởng tượng trong tương lai trên cả Trái đất và Mặt trăng.

Bìa sách Stranger in a Strange Land (trái) và The Moon Is a Harsh Mistress (phải). Ảnh: Goodreads.

Chúa tế của những chiếc Nhẫn

Chúa tể những chiếc nhẫn (tiếng Anh: The Lord of the Rings) là thiên tiểu thuyết kiệt xuất của nhà văn J.R.R. Tolkien - người đã dành phần lớn đời mình cho công việc nghiên cứu về lịch sử của các thần thoại Bắc Âu, như Thần thoại Anh và Thần thoại Phần Lan.

Bộ tiểu thuyết mô tả chi tiết và sống động câu chuyện diễn ra ở thế giới tưởng tượng có tên là Middle Earth (hay vùng Trung Địa) với nhiều giống loài khác nhau như The Man (người thường), Hobbit (bán nhân), Dwarf (người lùn râu dài), Elf (tiên tộc), Ent (mộc tinh), Goblin (yêu tinh), Orc (người orc), Uruk-hai (giống orc mới), Warg (ma sói), Great Eagle (Đại bàng lớn)...

Bộ sách Chúa tể của những chiếc nhẫn phát hành tại Việt Nam.

Ba phần của Chúa tể những chiếc nhẫn xuất bản trong thời gian từ năm 1954-1955 được chia ra làm 6 quyển, xoay quanh những năm tháng vĩ đại của Trung Địa trong cuộc chiến chống lại chúa tể bóng tối Sauron của các dân tộc tự do tại Trung Địa: Đoàn hộ nhẫn (The Fellowship of the Ring), Hai tòa tháp (The Two Towers), Nhà vua trở về (Return of the King).