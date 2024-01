Những tỷ phú đam mê đọc sách

Các tỷ phú Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffet đều chia sẻ thói quen đọc sách đã góp phần rất lớn vào thành công của mình.

Đến nay đã có rất nhiều tựa sách phi hư cấu, bao gồm các sách thể loại tiểu sử viết về các nhân vật Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffet. Tuy nhiên, bản thân họ vốn cũng là những người đọc rất nhiều sách viết về đa dạng các chủ đề từ nhiều tác giả, từ đó xây dựng nền tảng vững chắc cho các quyết định, hướng đi trong sự nghiệp của mình.

Bill Gates đọc 50 cuốn sách mỗi năm

Người sáng lập, cựu CEO Microsoft, đồng thời là tỷ phú nổi tiếng với các dự án về môi trường và hỗ trợ y tế cộng đồng, cho biết ông đọc khoảng 50 cuốn sách mỗi năm, tức khoảng một cuốn mỗi tuần. Ông có bộ sưu tập sách đồ sộ và thư viện riêng, và từng chia sẻ mình rất may mắn vì được cha mẹ ủng hộ đam mê này.

Trong một cuộc phỏng vấn bố của Bill Gates đã chia sẻ rằng con trai ông là một mọt sách: “Hầu hết mọi loại sách đều thu hút con trai tôi – bách khoa toàn thư, khoa học viễn tưởng, vân vân." Dù vui mừng vì con trai ham mê đọc sách, nhưng Bill Gates đọc nhiều đến mức cha mẹ ông phải đặt ra quy định: không có sách trên bàn ăn tối.

Bill Gates quan tâm đến các dự án về môi trường và là tác giả sách Thảm họa Khí hậu. Ảnh: Wikipedia.

Bill Gates cũng chia sẻ hàng trăm đề xuất về sách thông trên blog cá nhân của mình - GatesNotes. Ngoài ra, ông cũng là tác giả của các cuốn sách How to Avoid a Climate Disaster (tựa Việt: Thảm họa Khí hậu), How to Prevent the Next Pandemic và đồng tác giả của The Road Ahead, Business @ the Speed of Thought.

Elon Musk chế tạo tên lửa nhờ đọc sách

Elon Musk, một trong những doanh nhân truyền cảm hứng nhất trong thời đại chúng ta, người đứng sau Tesla, SpaceX và SolarCity, kể rằng thời tiểu học ông dành thời gian đọc khoảng 10 giờ mỗi ngày, và đặc biệt đam mê thể loại khoa học viễn tưởng, những câu chuyện về không gian vũ trụ. Ông cũng từng đọc qua toàn bộ Bách khoa toàn thư Britannica khi mới 9 tuổi.

Elon Musk chia sẻ rằng đọc sách đã khiến ông hiện thực hóa giấc mơ vũ trụ của mình. Ảnh: India Times.

Về sau khi đã gặt hái thành công trên thương trường và được hỏi làm cách nào ông đã chế tạo tên lửa và hiện thực hóa giấc mơ vũ trụ của mình, ông trả lời: “Tôi đọc sách”.

Warren Buffet dành 80% mỗi ngày để đọc sách

Warren Buffett, chủ tịch kiêm CEO của Berkshire Hathaway tự nhận là một người nghiện đọc sách, một thói quen mà ông đã hình thành từ rất sớm trong đời. Có những lời kể rằng trong những ngày đầu khởi nghiệp đầu tư, Buffet đọc 600-1000 trang sách mỗi ngày.

Hiện nay dù bận rộn, ông vẫn dành khoảng 80% thời gian trong ngày để đọc. Danh sách đọc đa dạng từ các tờ báo, tạp chí, báo cáo thường niên đến các loại sách từ tài chính đến lịch sử và tiểu sử phản ánh hành trình tìm kiếm kiến ​​thức không ngừng nghỉ của ông.

Nhà đầu tư thông minh là một trong những cuốn sách yêu thích nhất của Warren Buffet. Ảnh: Nhã Nam và Forbes.

Một trong những cuốn sách yêu thích nhất của ông là The Intelligent Investor (tựa Việt: Nhà đầu tư thông minh) của Benjamin Graham. Buffet đã đọc cuốn sách này nhiều lần trước khi đầu tư vào thị trường chứng khoán. Thậm chí cho đến ngày nay, ông vẫn giới thiệu cuốn sách này cho các nhà đầu tư khác. Trong thư gửi cổ đông hàng năm của mình, ông cũng giới thiệu những cuốn sách đáng đọc.

Mark Zuckerberg tự tạo thử thách đọc sách

Mục tiêu năm 2015 của Mark Zuckerberg là đọc hai cuốn sách mỗi tháng. Ông đã lập một trang Facebook và vận hành như một câu lạc bộ đọc sách. Các chủ đề sách đa dạng phản ánh rõ ràng sự tò mò tìm tòi học hỏi, cũng như giá trị quan và sở thích của ông. Trong đó có thể kể đến các sách The Rational Optimist của Matt Ridley và Portfolios of the Poor: How the World's Poor Live on $2 a Day của Daryl Collins, Jonathan Morduch, Stuart Rutherford and Orlanda Ruthven.

Mark Zuckerberg muốn chuyển sang tiêu thụ sách nhiều hơn là các ấn phẩm truyền thông hiện nay. Ảnh: Business Insider.

Theo ông, sách cho phép ta khám phá toàn diện và đắm chìm vào một chủ đề sâu sắc hơn hầu hết phương tiện truyền thông hiện nay. "Tôi đang muốn mình chuyển sang tiêu thụ sách hơn là các ẩn phẩm truyền thông hiện nay."

Khi hoàn thành thử thách trên, ông chia sẻ: "Việc đọc sách đã cho tôi nhiều góc nhìn hơn về một số chủ đề - từ khoa học đến tôn giáo, từ nghèo đói đến thịnh vượng, từ sức khỏe, năng lượng đến công bằng xã hội, từ triết học chính trị đến chính sách ngoại giao, và từ lịch sử đến viễn tưởng tương lai. Đây là thử thách trí tuệ rất xứng đáng, và khép lại trong tôi là cảm giác hy vọng và lạc quan hơn rằng xã hội của chúng ta có thể đạt được tiến bộ lớn hơn trong tất cả các lĩnh vực này."