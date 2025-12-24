'Dám ăn ngon, dám đổi mới' - ngôn ngữ ẩm thực của thế hệ Việt trẻ

Với người trẻ, ẩm thực là trải nghiệm, cảm xúc, câu chuyện và cách thể hiện cá tính. Họ không chỉ thích “ăn ngon”, mà còn thích “ăn lạ”, “ăn mới”, “ăn có ý nghĩa”.

Thế hệ trẻ sẵn sàng bước khỏi vùng an toàn của khẩu vị quen thuộc để trải nghiệm sự kết hợp chưa từng có, dám nói “tại sao không?” với điều tưởng chừng trái ngược. Trong bối cảnh đó, tinh thần “Dám ăn ngon” không chỉ là khẩu hiệu, mà trở thành ngôn ngữ ẩm thực đại diện cho thế hệ trẻ Việt - những người cởi mở, sáng tạo và không ngại đổi mới.

Nắm bắt tinh thần ấy, The Pizza Company lựa chọn không chạy theo công thức an toàn, mà dám thử nghiệm và sáng tạo để mang đến trải nghiệm vị giác mới mẻ nhưng vẫn gần gũi với người Việt.

Dùng nguyên liệu “không ai nghĩ sẽ đi với pizza”

Trong thế giới pizza nơi phô mai, thịt nguội hay xốt cà chua gần như là “chuẩn mực”, việc thử nghiệm nguyên liệu mang đậm bản sắc Việt như sầu riêng, hạt điều hay mật hoa dừa được đánh giá là lựa chọn táo bạo. Nhưng chính sự táo bạo ấy đã tạo nên dấu ấn riêng cho The Pizza Company.

The Pizza Company sử dụng nguyên liệu từ đặc sản địa phương.

Thay vì đặt câu hỏi “có nên hay không?”, đội ngũ nghiên cứu và phát triển của The Pizza Company đặt câu hỏi “làm thế nào để phù hợp?”. Thương hiệu thấu hiểu đổi mới không đồng nghĩa với liều lĩnh, mỗi nguyên liệu lạ đều được cân nhắc kỹ lưỡng về cấu trúc vị, độ hòa quyện và cảm nhận tổng thể khi thưởng thức.

Thử công thức tưởng chừng “không liên quan”

Tinh thần “Dám ăn ngon” còn được thể hiện ở việc The Pizza Company không ngại kết hợp yếu tố tưởng chừng đối lập - đặc sản Việt Nam với công thức quốc tế, hương vị quen thuộc với cách thể hiện hiện đại. Kết quả là những chiếc pizza vừa mang hơi thở toàn cầu, vừa gợi nhắc đến khẩu vị và ký ức ẩm thực Việt.

Pizza với nguyên liệu từ trái sầu riêng Phong Điền - Cần Thơ.

Pizza trái sầu riêng Phong Điền (Cần Thơ) là điển hình. Sầu riêng - loại trái cây gây tranh cãi bậc nhất thế giới - khi xuất hiện trên pizza từng khiến nhiều người hoài nghi. Nhưng bằng cách xử lý mùi vị tinh tế, cân bằng giữa độ béo của phô mai, vị ngọt tự nhiên của sầu riêng và nền bánh pizza chuẩn quốc tế, món ăn này lại chinh phục thực khách theo cách bất ngờ.

Pizza hải sản pesto xanh với hạt điều Bình Phước.

Hay với Pizza hải sản pesto xanh cùng hạt điều Bình Phước, The Pizza Company đưa hạt điều - nông sản đặc trưng của Việt Nam - vào loại xốt mang đậm tinh thần ẩm thực châu Âu. Hạt điều không chỉ tạo điểm nhấn về vị béo bùi, mà còn góp phần làm nên phong vị pesto “bí truyền”, vừa lạ miệng vừa hài hòa.

Pizza 4 Cheese dừa non & mật hoa dừa hữu cơ Trà Vinh.

Trong khi đó, Pizza 4 Cheese dừa non & mật hoa dừa hữu cơ Trà Vinh lại là minh chứng cho việc đặc sản bản địa có thể trở thành điểm nhấn tinh tế trong ẩm thực hiện đại. Mật hoa dừa, vốn quen thuộc với cộng đồng Khmer Nam Bộ, khi kết hợp cùng phô mai đã tạo nên tầng vị mới dịu nhẹ, thanh thoát nhưng vẫn đậm đà.

Tinh thần “Dám ăn ngon” và quá trình nghiên cứu nghiêm túc

Tinh thần “Dám ăn ngon” không phải là liều lĩnh. Đằng sau mỗi quyết định “dám thử” là hàng trăm giờ nghiên cứu trong bếp, là quá trình thử - sai - điều chỉnh để đạt được sự cân bằng lý tưởng. Với The Pizza Company, đổi mới không phải để gây sốc, mà để tạo ra giá trị thật cho người thưởng thức.

Tinh thần này phản ánh đúng tư duy của người trẻ Việt hiện đại là sẵn sàng trải nghiệm điều mới, nhưng vẫn đề cao chất lượng và cảm xúc. Một món ăn chỉ thực sự thành công khi nó không chỉ lạ, mà còn ngon, khiến người ta muốn quay lại.

Thông qua dòng Pizza đặc sản (Specialty Pizza), The Pizza Company không chỉ giới thiệu hương vị mới, mà còn gửi gắm lời mời để người trẻ dám thử, dám mở rộng khẩu vị, bởi phía sau mỗi sự đổi mới là cả một câu chuyện được kể bằng ẩm thực.