Dalot nhận thẻ đỏ, còn Haaland quát trọng tài thì không?

"Quyết liệt và tức thì" là chỉ đạo được Giám đốc trọng tài của Premier League, ông Howard Webb phát đi hồi tuần rồi, trong chiến dịch phạt lỗi hành vi phản ứng của cầu thủ. Ý tưởng này đáng khen ngợi, nhưng các quyết định thực tế từ trọng tài trên sân khiến mọi thứ trở nên lộn xộn.

Dalot nhận bài học đắt giá vì sự nóng nảy. Còn trọng tài Michael Oliver chấp hành quá nghiêm túc những gì "sếp lớn" Howard Webb giao phó. Năm ngoái, trọng tài Oliver từng rút liên tiếp hai thẻ vàng cho Gabriel Martinelli của Arsenal chỉ trong vài giây. Khi ấy, Martinelli có những pha phạm lỗi với cầu thủ Wolves.

Để so hai trường hợp cầu thủ phải nhận thẻ, không ai trách phán quyết của ông Michael Oliver cho Martinelli. Còn Dalot, đó là câu chuyện để lại bức xúc cho chính cầu thủ này và cả người hâm mộ trung lập.

Người bênh trọng tài Michael Oliver không ít, kẻ chỉ trích cũng nhiều. Nhìn rộng hơn, các phán quyết của trọng tài với lỗi phản ứng đang trở nên lộn xộn và hầu như không có bất kỳ thước đo nào để đi tới kết luận cuối cùng.

Một tháng trước, trên sân Etihad của Man City, Erling Haaland thậm chí phản ứng dữ dội như muốn "ăn tươi nuốt sống" trọng tài Simon Hooper. Tiền đạo này quát vào mặt người điều khiển trận đấu. Biểu cảm của cựu sao Borussia Dortmund còn nóng nảy hơn những cái vung tay, miệng la hét của Dalot. Dù vậy, Haaland chỉ phải nhận một thẻ vàng.

Từ những gì Haaland đã làm, người hâm mộ có quyền không hài lòng với phán quyết của trọng tài Michael Oliver. Cũng ở trận đấu giữa Liverpool và Man Utd, trong hiệp một, Darwin Nunez có hành vi nóng nảy để phản đối quyết định trọng tài. Cho rằng bản thân không hề phạm lỗi với Jonny Evans, tiền đạo người Uruguay phản ứng bằng cách đá văng trái bóng lên trời và vỗ tay một cách mỉa mai. Sau tất cả, Nunez may mắn thoát được án phạt cao nhất từ trọng tài Michael Oliver.

Từ cú vung tay vào không khí của Dalot, phản ứng gay gắt từ Nunez đến hành động hét vào mặt trọng tài của Haaland, tất cả đều được quy vào lỗi phản ứng. Nhưng chỉ Dalot phải nhận hai thẻ vàng liên tiếp. Vậy đâu là thước đo chính xác nhất để trọng tài đi tới quyết định đưa ra hình phạt cao nhất cho cầu thủ?

Cơn giận của Dalot là điều dễ hiểu và anh phải trả giá cho điều đó (với thẻ vàng - PV), trong khi Nunez có hành động khiêu khích trơ trẽn lại thoát được án phạt cao nhất. Điều này cho thấy đã có sự thiếu nhất quán trong các quyết định được trọng tài áp dụng cho lỗi hành vi phản ứng.

Đêm trên sân Anfield của Liverpool, ngoài yếu tố chuyên môn, vấn đề trọng tài trở thành câu chuyện được đem ra phân tích nhiều nhất. Nghịch lý xảy ra xung quanh tấm thẻ đỏ Dalot phải nhận. Niềm tin của người hâm mộ và có lẽ chính cầu thủ vào trọng tài đang bị lung lay.

Dalot phản ứng vì cho rằng trọng tài biên bắt sai trong tình huống để Liverpool được hưởng quả ném biên, có thể dẫn đến tình huống nguy hiểm cho Man Utd. Nhưng hành động của cầu thủ này không hề hung hãn hay khiêu khích trọng tài như Nunez, Haaland đã làm.

Hơn nữa, đâu là mức độ cho thấy phản ứng tiếp theo của hậu vệ người Bồ Đào Nha là "sự leo thang" về hành vi hung hãn? Bình luận với Sky Sports, cựu hậu vệ Gary Neville của Man Utd nêu quan điểm: "Trọng tài Michael Oliver có thể đã tạo ra thứ gì đó mà ông ấy không thực sự cần".

Trên Telegraph, nhà báo Oliver Brown cho rằng các trọng tài ngày nay có thể đang cảm thấy không nhận được sự bảo về đầy đủ. Họ lo lắng khi thấy Haaland thoát án phạt từ Liên đoàn Bóng đá Anh sau dòng tweet "chuyện quái quỷ gì đang xảy ra" về quyết định của trọng tài Hooper. Tiếp nữa, HLV Mikel Arteta cũng trắng án sau quyết định mô tả "VAR là đáng xấu hổ" và "nỗi ô nhục". Trong bản tường trình, Mikel Arteta cho biết từ ông nói trong buổi họp báo không phải là "disgrace" (nỗi ô nhục) mà là từ "desgracia" (không may, bất hạnh) trong tiếng Tây Ban Nha.

Sau trận hòa giữa Liverpool và Man Utd, người hâm mộ cáo buộc trọng tài Michael Oliver làm quá vấn đề, biến bản thân thành nhân vật chiếm "spotlight" trên mặt báo. Quan điểm khác lại cho rằng trọng tài này chỉ đang tìm cách làm đúng với yêu cầu từ Giám đốc Howard Webb với hành vi bất đồng chính kiến.

Đầu mùa giải này, Giám đốc Howard Webb, sau khi được hậu thuẫn tối đa từ ban tổ chức Premier League, đã ra nhiều điều luật mới liên quan tới hành vi cầu thủ. Thay đổi này nhằm mục đích giúp bóng đá trở nên nhân văn hơn. Kể từ đó, số thẻ vàng cũng tăng vọt, trung bình từ 3,3 thẻ mỗi trận lên 4,98 thẻ.

Trong 160 trận của Premier League tính trước vòng 17, 789 thẻ vàng được trọng tài rút ra. Bằng chứng cho thấy các "Vua áo đen" giờ nghiêm khắc hơn với các lỗi hành vi bất đồng chính kiến của cầu thủ.

Nhưng từ án phạt trọng tài Michael Oliver dành cho Dalot, khoảnh khắc sự thật cũng xuất hiện. Các quyết định của trọng tài sẽ càng trở nên nhạy cảm hơn. Bất kỳ phán quyết sai lầm nào, dù là nhỏ nhất, cũng có thể dẫn đến tranh cãi và ảnh hưởng tới trận đấu.

Có lẽ, đã tới lúc Giám đốc Howard Webb nên xem xét lại những điều luật về rút thẻ phạt cho lỗi hành vi. Bởi sau những gì xảy ra, nhiều quyết định của trọng tài đang trở nên lộn xộn và thiếu sự nhất quán.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.