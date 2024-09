Đại tướng Phan Văn Giang gặp Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh tương lai, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79, làm việc tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ngày 23/9 tại New York (theo giờ địa phương), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng đã gặp Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình Jean-Pierre Lacroix.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Bộ trưởng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng đến thăm Trụ sở Liên Hợp Quốc và gặp Phó Tổng Thư ký LiênHợp Quốc Jean-Pierre Lacroix; đánh giá cao vai trò của Liên hợp quốc trong việc xây dựng hệ thống luật pháp quốc tế, gìn giữ hòa bình, ngăn ngừa xung đột và ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định với tư cách là một quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc, Việt Nam luôn tuân thủ Hiến chương, các Nghị quyết, Chương trình hành động của Liên Hợp Quốc.

Bộ Quốc phòng Việt Nam cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ của Liên Hợp Quốc với Việt Nam trong suốt hơn 47 năm qua.

Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, Việt Nam tích cực tham gia vào các nỗ lực chung của Liên Hợp Quốc trong việc giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống, góp phần duy trì hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế, nhất là hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, giải trừ quân bị, phòng chống tội phạm xuyên biên giới.

Ngoài ra, với tư cách là thành viên của các Công ước quốc tế về giải trừ quân bị, Việt Nam đã chấp hành nghiêm các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, chủ động, tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động trong khuôn khổ các Công ước.

Thông tin tới Phó Tổng Thư ký Jean-Pierre Lacroix về những kết quả sau 10 năm Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Bộ trưởng Phan Văn Giang cho biết, đến nay Việt Nam đã cử hơn 900 lượt quân nhân, cảnh sát tham gia các Phái bộ LHQ ở Nam Sudan (UNMISS), Cộng hòa Trung phi (MINUSCA), Khu vực Abyei (UNISFA); triển khai thành công 5 Bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Phái bộ UNMISS, 2 Đội Công binh tại Phái bộ UNISFA.

Ngày 24/9, Việt Nam tiếp tục triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 tới Phái bộ UNMISS và Đội Công binh số 3 tới Phái bộ UNISFA.

Ngoài ra, Việt Nam luôn duy trì tỷ lệ nữ quân nhân tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở mức cao (khoảng trên 14%).

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ trưởng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Liên Hợp Quốc và cá nhân Phó Tổng Thư ký Jean-Pierre Lacroix đã luôn hỗ trợ, ủng hộ Việt Nam trong lĩnh vực này.

Nhấn mạnh Việt Nam nhất quán theo đuổi đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, là bạn và đối tác tin cậy, một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Bộ trưởng Phan Văn Giang cho biết Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, cả về hình thức và quy mô triển khai; đồng thời, tăng cường cử cán bộ tham dự các hoạt động do Liên Hợp Quốc tổ chức; cũng như nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ, tạo điều kiện của Liên Hợp Quốc đối với Tùy viên Quân sự và cán bộ Quân đội nhân dân Việt Nam tại Liên Hợp Quốc.

Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng mong muốn Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Jean-Pierre Lacroix tiếp tục ủng hộ những cam kết và quyết tâm chính trị của Việt Nam trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Jean-Pierre Lacroix đánh giá cao sự tham gia ngày càng tích cực và hiệu quả của Việt Nam vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, trong đó các quân nhân, cảnh sát của Việt Nam chứng minh được năng lực, trình độ, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; nhấn mạnh điều này đã giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Phái bộ mà Việt Nam cử lực lượng tham gia.

Khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ Việt Nam tăng cường năng lực, mở rộng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trong thời gian tới, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Jean-Pierre Lacroix tin tưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ tiếp tục có những đóng góp hiệu quả vào hoạt động này, qua đó khẳng định nghĩa vụ và trách nhiệm với hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời tăng cường mối quan hệ tin cậy, hợp tác với Liên Hợp Quốc cũng như các đối tác.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.