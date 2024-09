Tổng Bí thư gặp gỡ lãnh đạo Đảng Cộng sản, tổ chức cánh tả Mỹ

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 22/9, trong khuôn khổ chuyến công tác dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Mỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi với Đảng Cộng sản, tổ chức cánh tả và bạn bè Mỹ tại New York.

Cuộc gặp do Ban Đối ngoại Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Phái đoàn Việt Nam bên cạnh tổ chức Liên hợp quốc phối hợp tổ chức.

Đông đủ các đại biểu đến từ các bang khác nhau, đại diện tiêu biểu cho hàng nghìn bạn bè Mỹ yêu mến Việt Nam, trong đó có lãnh đạo Đảng Cộng sản Mỹ, các tổ chức cánh tả, các nhà hoạt động hòa bình, cựu chiến binh, bạn bè, đại diện các tổ chức từ thiện, nhân đạo, tôn giáo, phi chính phủ và các doanh nghiệp đã tham dự cuộc gặp.

Trong không khí thân tình, ấm áp, các đại biểu bày tỏ xúc động được tham dự cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chia sẻ những tình cảm đặc biệt và sự ủng hộ Việt Nam dưới các hình thức khác nhau qua các thời kỳ.

Đồng Chủ tịch Đảng Cộng sản Mỹ Rossana Cambron bày tỏ ấn tượng sâu sắc và được truyền cảm hứng về một nước Việt Nam hiện đại, thịnh vượng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, coi đây là mô hình cho tăng trưởng bền vững, nâng cao đời sống nhân dân và là mẫu mực của việc đưa lý thuyết về xã hội xã hội chủ nghĩa thành hiện thực; khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ giữa hai Đảng trong thời gian tới.

Chủ tịch Quỹ hòa giải và phát triển John McAucliff bày tỏ ấn tượng về sự hòa giải giữa hai nước sau chiến tranh, về sự phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm của mình để thúc đẩy sự hòa giải và phát triển trong quan hệ giữa các dân tộc.

Nhiều đại biểu chia sẻ những câu chuyện và trải nghiệm cá nhân trong hành trình thúc đẩy hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Giám đốc điều hành Tổ chức Dự án 2 Margot Delogne xúc động chia sẻ sự thay đổi từ hận thù sang hữu nghị của một người con mất cha trong chiến tranh Việt Nam, nỗ lực kết nối những người bị mất cha mẹ trong chiến tranh ở cả hai phía, để tìm lại bình yên trong tâm hồn và thúc đẩy hiểu biết, xây dựng tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Đó cũng là câu chuyện về các nỗ lực ủng hộ hòa bình, phản đối việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh Việt Nam của đại diện Phong trào ngày 12 tháng 12, hay của cá nhân ông bà Peter và Cora Weiss sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về đàm phán hòa bình cho phái đoàn Việt Nam tại Hội nghị Paris, quyên góp để chuyển một tàu chứa lương thực sang Việt Nam trong những năm Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn các đồng chí, bạn bè đã thu xếp thời gian đến dự cuộc gặp; bày tỏ trân trọng, xúc động trước sự ủng hộ, tình cảm của những đồng chí cộng sản, bạn bè, nhân dân Mỹ đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã thông tin về những thành tựu của Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới, các kết quả đạt được trong triển khai thực hiện các mục tiêu của Đại hội XIII; chia sẻ Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 2026 sẽ là mốc son quan trọng, đánh dấu kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc Việt Nam trên con đường kiên định đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng khẳng định đường lối độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, hữu nghị và phát triển trong quan hệ của Việt Nam với các nước, trong đó có Mỹ, nhấn mạnh thông điệp Việt Nam tích cực đóng góp vào hòa bình, hòa giải trên thế giới, tham gia giải quyết những thách thức chung mà nhân loại đang phải đối mặt.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng và trân trọng trao huân chương hữu nghị cho các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực, quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Thay mặt những người được tặng thưởng Huân chương Hữu nghị, ông John McAuliff và bà Cora Weiss bày tỏ cảm ơn, xúc động và coi vinh dự được nhận phần thưởng cao quý này là vinh dự của hàng chục nghìn người dân Mỹ yêu mến và ủng hộ Việt Nam, khẳng định sẽ tiếp tục các nỗ lực tăng cường hiểu biết, thúc đẩy tình hữu nghị và sự hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

