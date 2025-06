Đại tá Vũ Thành Thức phụ trách Công an Thành phố Cần Thơ

Ngày 20/6, nguồn tin của Báo điện tử VTC News cho biết đại tá Vũ Thành Thức đang thực hiện nhiệm vụ Phó giám đốc phụ trách Công an Thành phố Cần Thơ.

Đại tá Vũ Thành Thức, sinh năm 1968, quê quán ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ông Thức phụ trách Công an Thành phố Cần Thơ sau khi thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc đơn vị nghỉ hưu theo chế độ từ hồi đầu tháng 6.

Đại tá Vũ Thành Thức về nhận nhiệm vụ Phó giám đốc Công an Thành phố Cần Thơ từ năm 2020. Trước đó, ông Thức là Trưởng phòng Biên chế và chỉ tiêu đào tạo - Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an).

Cổng thông tin điện tử Công an TP Cần Thơ giới thiệu lãnh đạo đương nhiệm, Đại tá Võ Thành Thức là Phó giám đốc phụ trách Công an thành phố.

Hiện tại, ngoài đại tá Thức, Công an Thành phố Cần Thơ còn có 4 Phó giám đốc khác gồm: đại tá Lê Đức Bảy, đại tá Trần Hoàng Độ, đại tá Hà Bảo Huy và trung tá Đinh Tùng An.

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, được điều động giữ chức vụ Trưởng Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Bộ Công an điều động Thiếu tướng Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.