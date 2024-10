Đại tá Nguyễn Thanh Liêm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Bình.

Ngày 11/10, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Đại tá Nguyễn Thanh Liêm khẩn trương tiếp nhận công việc, phát huy tốt những thành quả của Công an tỉnh Quảng Bình đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành của tỉnh, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể để tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo vững chắc an ninh trật tự tại địa phương.

Nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm hứa sẽ nhanh chóng ổn định công tác, tiếp cận, nắm chắc tình hình trên các lĩnh vực, địa bàn; phát huy tinh thần trách nhiệm, đem khả năng, trí tuệ và tâm huyết chung sức, chung lòng cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm tốt an ninh trật tự, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Công an tỉnh Đắk Nông tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Bình.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, sinh năm 1975, quê quán tỉnh Hà Tĩnh. Trước khi được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm từng giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. Tháng 12/2023, ông được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.