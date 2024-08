Thượng tá Lê Đăng Khoa làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn

Chiều 27/8, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tham dự lễ công bố có ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm có thời hạn Thượng tá Lê Đăng Khoa, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Lạng Sơn giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Thượng tá Lê Đăng Khoa phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Hoàng Huấn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Lê Đăng Khoa khẳng định sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất cùng Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.