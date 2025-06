Đại tá Cao Minh Huyền làm Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai sau hợp nhất

Đại tá Cao Minh Huyền được Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai sau hợp nhất hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái.

Ngày 29/6, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an và Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ, theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và ông Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái tặng hoa tân Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai (mới). Ảnh: Báo Lào Cai.

Trên cơ sở phương án thống nhất giữa Đảng ủy Công an hai tỉnh Lào Cai, Yên Bái và sự phê duyệt của Bộ Công an, ngày 22/6, Bộ trưởng Công an đã ký quyết định hợp nhất Công an tỉnh Yên Bái vào Công an tỉnh Lào Cai.

Công an tỉnh Lào Cai chính thức hoạt động với 27 đơn vị cấp phòng, hai đồn công an và 99 đơn vị công an cấp xã từ ngày 1/7/2025.

Bộ trưởng Công an cũng đã ký quyết định bố trí Đại tá Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai (trước khi sáp nhập) giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai mới.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Đại tá Cao Minh Huyền đã trao các quyết định về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy công an cấp tỉnh, cấp xã và các đơn vị trực thuộc.

Đại tá Cao Minh Huyền, sinh năm 1974, quê quán thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Trước khi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, Đại tá Cao Minh Huyền từng giữ các chức vụ: Phó chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn; Phó trưởng Phòng thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống buôn lậu Bộ Công an; Trưởng phòng - Cục Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an.

Tháng 5/2020, Đại tá Cao Minh Huyền giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Đến tháng 5/2023, Bộ trưởng Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Cao Minh Huyền, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai (cũ).