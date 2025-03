Đại sứ Ukraine nhấn mạnh điều quan trọng ngay sau đàm phán Nga - Mỹ

Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Markarova đã lên tiếng về cách thức giải quyết cuộc xung đột hiện nay ngay sau khi kết thúc cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ tại Saudi Arabia.

Binh sĩ Ukraine sử dụng lựu pháo M777 của Mỹ trong cuộc xung đột với lực lượng Nga. Ảnh: AP/TTXVN

Theo đó, bà Oksana Markarova tuyên bố rằng Ukraine ủng hộ vô điều kiện ý tưởng ngừng bắn hoàn toàn với Nga, vượt ra ngoài lệnh ngừng bắn cơ sở hạ tầng năng lượng kéo dài một tháng hiện đang được thảo luận.

“Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ điều đó. Chúng tôi cần Nga đồng ý với điều đó… cần có hai người để khiêu vũ”, Đại sứ Ukraine cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg Television vào ngày 24/3 (theo giờ địa phương). Theo Bloomberg, nhà ngoại giao Ukraine phát biểu sau khi các quan chức Mỹ và Nga kết thúc 12 giờ đàm phán tại Saudi Arabia vào cũng ngày - như là một phần trong nỗ lực kêu gọi ngừng bắn của Tổng thống Donald Trump đối với cuộc xung đột hiện nay.

Hai hãng thông tấn của Liên bang Nga là RIA Novosti và TASS, dẫn nguồn tin từ các quan chức nước này cho biết một tuyên bố chung về cuộc đàm phán Nga - Mỹ vào ngày 24/3 tại Saudi Arabia dự kiến sẽ được công bố vào ngày 25/3. Trong khi đó, theo đài RT, Bộ Ngoại giao Liên bang Nga đã công bố một đoạn video ngắn cho thấy đoàn đàm phán của nước này rời khỏi cuộc họp. “Cuộc tham vấn Nga-Mỹ đã kết thúc,” cơ quan này cho biết nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Ông Grigory Karasin, một nhà ngoại giao kỳ cựu và là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện Nga), đồng thời là thành viên trong phái đoàn của nước này, đã mô tả các cuộc đàm phán tại Riyadh là “mang tính sáng tạo” nhưng cũng “mang tính kỹ thuật”.

“Không phải cuộc đàm phán nào cũng dẫn đến một văn kiện hay thỏa thuận nổi bật. Điều quan trọng là duy trì sự liên lạc và hiểu rõ lập trường của nhau. Về phương diện này, chúng tôi đang đạt được kết quả”, ông Karasin nói với các phóng viên trong một khoảng nghỉ giữa các phiên thảo luận.

Các cuộc thảo luận chủ yếu xoay quanh vấn đề an ninh hàng hải ở Biển Đen và khả năng khôi phục Sáng kiến Biển Đen, thường được gọi là thỏa thuận ngũ cốc, do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Liên bang Nga đã rút khỏi thỏa thuận này vào tháng 7/2023, với lý do phương Tây không thực hiện đúng các cam kết đã đề ra.

Một ngày trước đó, các quan chức Mỹ đã gặp gỡ các đối tác Ukraine để thảo luận về nhiều vấn đề liên quan mà Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đánh giá là "hiệu quả và tập trung" và "giải quyết các vấn đề chính bao gồm năng lượng". Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, người dẫn đầu phái đoàn Ukraine tiết lộ rằng vòng đàm phán mới nhất giữa Ukraine và Mỹ tại Riyadh nhằm giảm leo thang xung đột với Nga.

Bộ trưởng Umerov cho biết cuộc đàm phán bao gồm đề xuất xoay quanh việc bảo vệ các cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng quan trọng. Chia sẻ trên mạng xã hội, ông Umerov nhấn mạnh Ukraine đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu hòa bình công bằng và lâu dài.

Trong một diễn biến liên quan, trong một động thái liên quan, vào ngày 22/3, phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một trước thềm các cuộc thảo luận với cả Nga và Ukraine, Tổng thống Trump đã lên tiếng nhấn mạnh mối quan hệ “tốt” của bản thân với Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky là yếu tố then chốt để đàm phán chấm dứt cuộc chiến.

“Tôi không nghĩ có ai trên thế giới có thể ngăn ông ấy lại ngoài tôi, và tôi nghĩ, tôi hy vọng mình sẽ có thể làm điều đó”, ông Trump tuyên bố.