Đại sứ quán Việt Nam tại Israel tiếp tục ra khuyến cáo với cộng đồng

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo công dân hạn chế đến nơi đông người, khu vực có nguy cơ xảy ra tấn công của các lực lượng vào Israel trước tình hình xung đột phức tạp.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công từ Liban xuống miền Bắc Israel ngày 17/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN.

Trước nguy cơ xung đột diễn biến ngày càng phức tạp sau khi các thủ lĩnh cấp cao của lực lượng Hamas và Hezbollah thiệt mạng, đồng thời ngày 4/8 đã xảy ra một vụ khủng bố đâm dao tại địa bàn, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cùng ngày đã ra khuyến cáo đề nghị cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây nâng cao tinh thần cảnh giác.

Thông báo cho biết sáng ngày 4/8 (giờ địa phương) đã xảy ra vụ tấn công đâm dao tại thành phố Holon của Israel, khiến hai người thiệt mạng và ba người bị thương.

Các cơ quan chức năng nhận định đây là vụ tấn công khủng bố và dự đoán các hoạt động tội phạm từ các nhóm thuộc cộng đồng người Arab tại Israel sẽ gia tăng. Đồng thời, có thông tin dự đoán sẽ sớm xảy ra các cuộc tấn công vào sâu trong lãnh thổ Israel.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo cộng đồng: Thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình trên các phương tiện truyền thông uy tín của sở tại.

Hạn chế đến các khu vực đông người, các khu vực không đảm bảo an ninh, an toàn, các khu vực có nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công của các lực lượng vào Israel.

Tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh an toàn của chính quyền sở tại. Chủ động lên các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn cho bản thân và thân nhân trong bối cảnh chiến tranh.

Thường xuyên giữ liên hệ và thông tin tình hình với các đầu mối của Đại sứ quán đề phòng trường hợp khẩn cấp, cần sự hỗ trợ.

Trước đó, ngày 30/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cũng ra thông báo khuyến cáo cộng đồng người Việt sở tại thực hiện một số biện pháp nhằm đảm bảo an ninh an toàn, sau khi quân đội Israel không kích nhằm vào một chỉ huy cấp cao của lực lượng Hezbollah ở Liban.

Ngày 1/8, Hội đồng An ninh Quốc gia Israel (NSC) cũng đã ra cảnh báo công dân nước này tránh đi lại tới khoảng 40 quốc gia trên thế giới, do nguy cơ khủng bố.