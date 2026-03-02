Đại sứ quán Việt Nam tại Israel kích hoạt cơ chế bảo hộ công dân 24/7

Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết đến thời điểm hiện nay, Đại sứ quán chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị thương vong trong các đợt tấn công tên lửa gần đây.

Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Israel Nghiêm Xuân Hải Đăng. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Ngày 2/3, Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Israel Nghiêm Xuân Hải Đăng cho biết ngay từ khi xung đột Trung Đông bùng phát, Israel đã kích hoạt toàn bộ cơ chế phòng thủ và quản trị mặt trận nội địa ở cấp cao nhất; Chính phủ Israel ban bố tình trạng khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc và áp dụng chế độ “hoạt động thiết yếu."

Toàn bộ hệ thống giáo dục trực tiếp được đóng cửa; các hoạt động tụ tập đông người bị cấm hoặc hạn chế nghiêm ngặt; các cơ sở làm việc không thiết yếu tạm dừng hoạt động hoặc chuyển sang làm việc từ xa.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), thông qua Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa, duy trì hướng dẫn bắt buộc người dân phải vào hầm trú ẩn và phòng an toàn đạt chuẩn ngay khi còi báo động vang lên và chỉ rời khỏi khi có thông báo “an toàn."

Đại biện Nghiêm Xuân Hải Đăng nhấn mạnh dù đời sống sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng rõ rệt do các đợt báo động và hạn chế đi lại, song không xảy ra tình trạng mất điện, nước, mạng Internet cũng như không có hiện tượng khan hiếm lương thực, thực phẩm; các cửa hàng thiết yếu và chuỗi siêu thị vẫn duy trì hoạt động. Không phận Israel, trong đó có cả Sân bay quốc tế Ben Gurion, đã được tuyên bố đóng cửa; nhiều chuyến bay quốc tế bị tạm ngừng hoặc hủy.

Về tình hình an ninh, kể từ khi xung đột nổ ra, Iran đã triển khai nhiều đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái (UAV) đáp trả nhằm vào lãnh thổ Israel. Phía Israel ghi nhận hàng trăm quả tên lửa và UAV được phóng về phía nước này qua nhiều đợt, tập trung chủ yếu vào khu vực miền Trung.

Đến nay, Israel ghi nhận 15 trường hợp tử vong và khoảng 500 người bị thương liên quan đến các cuộc tấn công, phần lớn do mảnh vỡ, sóng xung kích và tai nạn khi di chuyển khẩn cấp vào khu vực trú ẩn.

Phần lớn bà con đang cư trú tại khu vực miền Bắc và miền Trung Israel; tâm lý chung là lo lắng song vẫn chấp hành nghiêm hướng dẫn, hạn chế di chuyển, luôn ở gần các khu vực được bảo vệ và thực hiện tránh, trú ngay khi có báo động.

Về công tác bảo hộ công dân, Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết ngay từ thời điểm giao tranh xảy ra, Đại sứ quán đã xác định việc nắm bắt tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Israel và công tác bảo hộ công dân là trọng tâm, đồng thời bảo đảm an toàn cho toàn bộ cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện và thân nhân.

Cụ thể, Đại sứ quán đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp, duy trì trực 24/7; cập nhật tình hình theo giờ và thường xuyên gửi khuyến cáo an toàn tới cộng đồng qua các kênh chính thức. Công tác rà soát, lập danh sách công dân theo khu vực cư trú được triển khai liên tục; bà con được đề nghị duy trì liên lạc chặt chẽ với Đại sứ quán và chủ động thông báo khi thay đổi nơi ở hoặc phát sinh tình huống khẩn cấp. Đại sứ quán đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn của cơ quan chức năng Israel, ở gần không gian bảo vệ đạt chuẩn, chuẩn bị nhu yếu phẩm thiết yếu và hạn chế tối đa việc di chuyển không cần thiết.

Bên cạnh đó, Đại sứ quán duy trì liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với các hội, nhóm cộng đồng người Việt tại Israel; chủ động cập nhật, cung cấp thông tin kịp thời để bà con yên tâm công tác và làm việc. Cơ quan đại diện cũng tổ chức các cuộc họp đánh giá tình hình xung đột, xây dựng và cập nhật các kịch bản triển khai công tác bảo hộ công dân tương ứng với từng cấp độ diễn biến có thể xảy ra.