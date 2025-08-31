Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đại sứ quán một số nước cảnh báo công dân do biểu tình ở Indonesia

  • Chủ nhật, 31/8/2025 20:13 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đại sứ quán một số nước đã ban hành cảnh báo công dân khi du lịch tới Indonesia, do các cuộc biểu tình trên toàn quốc trở nên bạo lực và cướp bóc lan rộng.

Người biểu tình đột nhập tư dinh của một nghị sỹ Hạ viện tại Jakarta hôm 30/8. Ảnh: Jakarta Post

Ngày 30/8, Đại sứ quán Australia cảnh báo về các cuộc biểu tình xảy ra trên khắp các thành phố lớn ở Indonesia, bao gồm cả thủ phủ thành phố du lịch Bali. Tình trạng bất ổn có thể leo thang thành bạo lực và gây thiệt hại lớn về tài sản. Người dân Australia được khuyến cáo theo dõi phương tiện truyền thông địa phương để tránh các địa điểm biểu tình và dự kiến​​ các tuyến đường giao thông bị hạn chế.

Trước đó Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta đã cảnh báo về các cuộc biểu tình ​​diễn ra gần Tòa nhà Quốc hội và Dinh Tổng thống có thể trở thành bạo lực. Chính quyền Jakarta đã đóng cửa một số khu vực trung tâm và hạn chế giao thông ở Thủ đô Jakarta. Công dân Mỹ cũng được khuyến cáo tránh xa đám đông, giữ liên lạc với gia đình và lưu ý tại các khu du lịch.

Đại sứ quán Singapore tại Jakarta cũng khuyến cáo công dân tránh xa các cuộc biểu tình chống chính phủ và tụ tập đông người. Theo dõi diễn biến tình hình qua tin tức địa phương và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương; khuyến khích công dân đăng ký với dịch vụ trực tuyến của Bộ Ngoại giao Singapore khi đi du lịch tới Indonesia.

Đại sứ quán Anh đưa ra khuyến cáo tương tự và cho biết các cuộc biểu tình trong mấy ngày qua đã dẫn đến đụng độ bạo lực và thương vong. Các công dân hãy tránh tất cả các cuộc biểu tình, tuần hành và các cuộc mít tinh chính trị vì có thể trở nên bạo lực mà không báo trước.

Ngoài việc cảnh báo công dân về tình trạng bất ổn chính trị đang xảy ra ở Indonesia những ngày qua, Đại sứ quán Australia cũng thông báo các quy định mới của Indonesia đối với khách du lịch. Theo đó bắt đầu từ 1/9, khách quốc tế nhập cảnh tại một số sân bay quốc tế phải hoàn thành Thẻ nhập cảnh toàn Indonesia và sẽ áp dụng cho tất cả các cửa khẩu từ ngày 1/10 tới.

Quy định mới của Indonesia yêu cầu du khách phải nộp thẻ trực tuyến ít nhất 48 giờ trước khi khởi hành, để liên kết với hệ thống xuất nhập cảnh trên toàn quốc.

https://vov.vn/the-gioi/dai-su-quan-mot-so-nuoc-canh-bao-cong-dan-do-bieu-tinh-lan-rong-o-indonesia-post1226790.vov

Trí Ân

Tuấn Dũng/VOV

biểu tình indonesia Indonesia Nhật Bản Mỹ Pháp Singapore Australia biểu tình indonesia chống chính phủ khách du lịch

  • Indonesia

    Indonesia
    • Diện tích: 1.910.900 km2
    • Dân số: 263,99 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.015 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Indonesian rupiah
    • Mã điện thoại: 62
    • Thủ đô: Jakarta

  • Nhật Bản

    Nhật Bản
    • Thủ đô: Tokyo
    • Diện tích: 377.972,75 km2
    • Dân số: 126,79 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 4.872 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Yen
    • Mã điện thoại: +81
    • Ngôn ngữ: Tiếng Nhật

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Singapore

    Singapore
    • Thủ đô: Singapore
    • Diện tích: 721,5 km²
    • Dân số: 5,61 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 323,91 tỷ USD
    • Đơn vị tiền tệ: Đôla Singapore
    • Mã điện thoại: +65
    • Ngôn ngữ: Anh, Mã Lai, Quan thoại, Tamil

  • Australia

    Australia
    • Thủ đô: Canberra
    • Diện tích: 7.741.200 km²
    • Dân số: 24,6 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.323 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đôla Úc
    • Mã điện thoại: +61
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

