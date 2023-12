Đại lý lớn nhất của Ford Việt Nam lên kế hoạch huy động 660 tỷ đồng

Công ty CP City Auto (HoSE: CTF) đang lên kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng rẻ, bao gồm cổ phiếu thưởng và cổ phiếu ưu đãi với trị giá 660 tỷ đồng.

Trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường vừa qua, Công ty CP City Auto (HoSE: CTF) đã đưa ra kế hoạch chào bán 15 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 10 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá.

Trong đó, ban lãnh đạo City Auto giả định giá chào bán là 22.000 đồng/cổ phiếu thì sẽ huy động được 330 tỷ đồng .

Thời gian dự kiến chào bán trong năm 2024 và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất là 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Diễn biến của cổ phiếu CTF của City Auto trong vòng 1 năm qua. Ảnh: FireAnt.

Ngoài ra, City Auto cũng lên kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 15 triệu cổ phiếu ưu đãi cho tối đa 10 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với thời gian triển khai và số tiền giả định thu về như trên.

Điểm khác là cổ phiếu ưu đãi sẽ được trả cổ tức hàng năm bằng tỷ lệ cố định 7% cộng với tỷ lệ cổ đông thưởng tối thiểu từ 5% đến tối đa 7%, thời gian áp dụng mức ưu đãi là tối đa 5 năm và cổ phiếu ưu đãi có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu thường.

Nếu thực hiện thành công 2 đợt phát hành này, City Auto sẽ huy động được 660 tỷ đồng , tương ứng tỷ lệ phát hành gần 74% và nâng vốn điều lệ từ 894 tỷ đồng lên 1.554 tỷ đồng . Số vốn này sẽ được công ty bổ sung vào nguồn vốn lưu động để thanh toán cho các hợp đồng mua ôtô Ford và Hyundai; thanh toán nợ vay của công ty đối với các tổ chức tín dụng.

Đáng chú ý, giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ kể trên của City Auto đang thấp hơn nhiều so với thị giá cổ phiếu CTF giao dịch trên sàn chứng khoán. Theo đó, cổ phiếu CTF hiện đóng cửa giao dịch ở mức 31.200 đồng/cổ phiếu (kết phiên 8/12), tăng 6% so với đầu năm và cao hơn 40% so với giá chào bán.

Cũng trong tài liệu họp lần này, HĐQT City Auto đã trình cổ đông việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Bùi Duy Văn cho nhiệm kỳ 2020-2024 do ông Văn có đơn từ nhiệm từ ngày 6/11.

Đồng thời, HĐQT công ty đã bầu bổ sung bà Đỗ Thị Như Duyên làm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024. Bà Duyên là ứng viên do nhóm cổ đông sở hữu hơn 11 triệu cổ phiếu (12,5% vốn) của bà Thái Thị Xuân Quỳnh làm đại diện đề cử.

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm nay, City Auto đã ghi nhận 4.906 tỷ đồng doanh thu, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Biên lãi gộp giảm cùng chi phí tài chính tăng cao khiến lợi nhuận ròng giảm phân nửa xuống 37 tỷ đồng .

Tính đến ngày 30/9, nhà phân phối lớn nhất của Ford Việt Nam (với khoảng 20% thị phần) có tổng tài sản 3.457 tỷ đồng , tăng thêm hơn 900 tỷ so với đầu năm.