Đài Loan truy nã CEO OnePlus

Pete Lau, đồng sáng lập kiêm CEO hãng điện thoại OnePlus, bị cáo buộc tuyển dụng bất hợp pháp hơn 70 kỹ sư Đài Loan.

Pete Lau, CEO OnePlus. Ảnh: Reuters.

Các công tố viên tại Đài Loan (Trung Quốc) đã ban hành lệnh bắt giữ Pete Lau, đồng sáng lập kiêm CEO hãng điện thoại OnePlus. Theo Bloomberg, đây là động thái mới nhất của hòn đảo nhằm ngăn chặn các công ty công nghệ Trung Quốc tuyển dụng nhân tài từ Đài Loan.

Theo cáo trạng từ Văn phòng công tố quận Thạch Lâm, CEO Pete Lau bị phát lệnh bắt giữ cùng 2 người Đài Loan làm việc cho ông. OnePlus, công ty sản xuất smartphone chạy phiên bản Android tùy chỉnh, bị nghi ngờ tuyển dụng bất hợp pháp hơn 70 kỹ sư Đài Loan.

Thời gian gần đây, Đài Loan tăng cường ngăn chặn công ty ở Trung Quốc tuyển dụng lao động. Giới chức Đài Loan lo ngại việc tuyển dụng nhân tài trong lĩnh vực bán dẫn và các hoạt động công nghệ khác có thể đe dọa an ninh.

Năm ngoái, các cơ quan điều tra Đài Loan đã đột kích 34 địa điểm trên hòn đảo, sau cuộc điều tra về hoạt động tuyển dụng của 11 công ty công nghệ Trung Quốc, bao gồm hãng chip SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corp).

Thời điểm đó, cơ quan điều tra cho biết SMIC đã thành lập văn phòng tại Đài Loan, ngụy trang dưới vỏ bọc công ty trụ sở tại Samoa để tuyển dụng nhân tài.

Pete Lau là một trong những nhà sáng lập nổi tiếng của giới công nghệ Trung Quốc, đưa OnePlus trở thành hãng smartphone toàn cầu nhờ chất lượng sản phẩm. Thương hiệu OnePlus hiện thuộc về Oppo, nhà sản xuất smartphone hàng đầu Trung Quốc.

Trong thông cáo chính thức, OnePlus nhấn mạnh hoạt động kinh doanh diễn ra bình thường. Lau và đồng phạm bị buộc tội vi phạm đạo luật do Đài Loan đưa ra, xoay quanh mối quan hệ giữa người dân Đài Loan và đại lục.

Theo Bloomberg, Đài Loan trở thành điểm đến ưa thích để tuyển dụng nhân tài cho các công ty ở Trung Quốc đại lục do tương đồng ngôn ngữ. Hòn đảo này cũng sở hữu một số nhân vật công nghệ trình độ cao nhất thế giới.

Đài Loan không cho phép công ty Trung Quốc thành lập chi nhánh hoặc tuyển dụng nhân viên khi chưa được đồng ý. Tuy nhiên, từng có nhiều trường hợp doanh nghiệp Trung Quốc mở văn phòng tại Đài Loan, giả danh công ty nước ngoài hoặc địa phương để hoạt động.

Tháng 3/2025, cơ quan điều tra cho biết đã mở hơn 100 cuộc điều tra về các công ty Trung Quốc tuyển dụng trái phép kỹ sư từ Đài Loan, từ khi thành lập lực lượng đặc nhiệm chuyên trách các cuộc điều tra này vào năm 2020.