Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xuất bản

Đại lễ tưởng niệm 717 năm Ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

  • Chủ nhật, 21/12/2025 19:46 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày 20/12 (tức 1/11 âm lịch), tại Cung Trúc Lâm, Khu di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm 717 năm Ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (1308-2025).

Tran Nhan Tong anh 1

Quang cảnh Đại Lễ tưởng niệm 717 năm Ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn.

Tham dự Đại lễ có đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu, tăng, ni, phật tử và nhân dân đã cùng tưởng niệm, ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tôn vinh công đức to lớn của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông, vị vua anh hùng của dân tộc, người đã lãnh đạo quân và dân nhà Trần 2 lần đánh bại giặc Nguyên Mông xâm lược vào các năm 1285 và 1288, bảo vệ vững chắc non sông Đại Việt.

Tran Nhan Tong anh 2

Các đại biểu thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Lịch sử dân tộc ghi nhận Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông là vị minh quân, anh hùng dân tộc, nhà văn hóa, nhà tư tưởng lớn và là bậc tu hành giác ngộ, người sáng lập Phật giáo Trúc Lâm - dòng Phật giáo mang đậm bản sắc Việt Nam. Ngài được các thế hệ nhân dân tôn kính suy tôn là Vua Phật Việt Nam.

Từ ngôi vua, ngài đã nhường ngôi cho con, xuất gia tu hành, hợp nhất các dòng thiền, sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - dòng thiền thuần Việt mang tư tưởng nhập thế, gắn đạo với đời, đưa Yên Tử trở thành Kinh đô Phật giáo của quốc gia Đại Việt.

Trong hành trình tu hành và nhập diệt của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông, Yên Tử là nơi ngài tu tập, giảng pháp, độ tăng; Am, chùa Ngọa Vân là nơi ngài viên tịch, kết thúc trọn vẹn quá trình tu chứng và thành Phật vào ngày mùng 1/11 âm lịch năm 1308. Xá lợi của Phật hoàng Trần Nhân Tông sau đó được phân thờ tại nhiều địa điểm, trong đó có am Ngọa Vân, chùa Quỳnh Lâm (phường An Sinh) và tháp Huệ Quang (phường Yên Tử).

Tran Nhan Tong anh 3

Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đọc diễn văn ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tôn vinh công đức của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Tại Đại lễ, tăng, ni, phật tử và nhân dân đã thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông đối với Đạo pháp và dân tộc; đồng thời cầu nguyện quốc thái dân an, phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, hòa hợp tôn giáo, gìn giữ truyền thống tự lực, tự cường, góp phần thực hiện lý tưởng “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội”, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, văn minh.

Tran Nhan Tong anh 4

Các chư tôn đức giáo phẩm Phật giáo, cùng đông đảo tăng, ni, phật tử và nhân dân thành kính dự Đại lễ tưởng niệm.

Đại lễ tưởng niệm 717 năm Ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, gắn với sự kiện đón Bằng công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới, diễn ra vào tối 20/12 tại Quảng trường Minh Tâm, phường Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh).

Việc quần thể di tích vừa được UNESCO ghi danh tiếp tục khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc và sức sống bền vững của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử trong đời sống đương đại, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người và di sản văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Tư tưởng Phật hoàng Trần Nhân Tông để lại cho hậu thế

Tinh thần đời đạo không hai được coi là tinh hoa của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử mà Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập, cũng như những sáng tác mà ông để lại cho hậu thế.

10:55 11/2/2025

Chuyện bà chúa Kho hiển linh hóa rắn giữ quân lương

Bà được vua Trần Nhân Tông phong là Khố nương Công chúa Quản trưởng Quốc khố Đại Phu nhân.

05:56 1/2/2025

Một học sinh lớp 2 trở thành đại sứ văn hóa đọc

Em Nguyễn Thanh Mai, học sinh lớp 2, trường Tiểu học Trần Nhân Tông, Nam Định đã được vinh danh trong cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

21:17 1/12/2022

https://nhandan.vn/dai-le-tuong-niem-717-nam-ngay-phat-hoang-tran-nhan-tong-nhap-niet-ban-post931776.html

Lương Quang Thọ/Nhân DÂn

Trần Nhân Tông Quảng Ninh Phật Hoàng Phật giáo nhập Niết bàn

    Đọc tiếp

    Ky niem 260 nam Ngay sinh Dai thi hao Nguyen Du hinh anh

    Kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du

    2 giờ trước 19:26 21/12/2025

    0

    Tối 20/12, tại Quảng trường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du (1765-2025).

    Giac mo lon cua Goethe hinh anh

    Giấc mơ lớn của Goethe

    4 giờ trước 17:25 21/12/2025

    0

    Trong tác phẩm nổi tiếng nhất của mình là "Faust", đại văn hào người Đức Goethe gửi gắm ước muốn tài năng của mình sẽ được lưu danh muôn đời. Giấc mơ ấy đã thành hiện thực.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý