Ngày 20/12 (tức 1/11 âm lịch), tại Cung Trúc Lâm, Khu di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm 717 năm Ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (1308-2025).

Quang cảnh Đại Lễ tưởng niệm 717 năm Ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn.

Tham dự Đại lễ có đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu, tăng, ni, phật tử và nhân dân đã cùng tưởng niệm, ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tôn vinh công đức to lớn của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông, vị vua anh hùng của dân tộc, người đã lãnh đạo quân và dân nhà Trần 2 lần đánh bại giặc Nguyên Mông xâm lược vào các năm 1285 và 1288, bảo vệ vững chắc non sông Đại Việt.

Các đại biểu thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Lịch sử dân tộc ghi nhận Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông là vị minh quân, anh hùng dân tộc, nhà văn hóa, nhà tư tưởng lớn và là bậc tu hành giác ngộ, người sáng lập Phật giáo Trúc Lâm - dòng Phật giáo mang đậm bản sắc Việt Nam. Ngài được các thế hệ nhân dân tôn kính suy tôn là Vua Phật Việt Nam.

Từ ngôi vua, ngài đã nhường ngôi cho con, xuất gia tu hành, hợp nhất các dòng thiền, sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - dòng thiền thuần Việt mang tư tưởng nhập thế, gắn đạo với đời, đưa Yên Tử trở thành Kinh đô Phật giáo của quốc gia Đại Việt.

Trong hành trình tu hành và nhập diệt của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông, Yên Tử là nơi ngài tu tập, giảng pháp, độ tăng; Am, chùa Ngọa Vân là nơi ngài viên tịch, kết thúc trọn vẹn quá trình tu chứng và thành Phật vào ngày mùng 1/11 âm lịch năm 1308. Xá lợi của Phật hoàng Trần Nhân Tông sau đó được phân thờ tại nhiều địa điểm, trong đó có am Ngọa Vân, chùa Quỳnh Lâm (phường An Sinh) và tháp Huệ Quang (phường Yên Tử).

Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đọc diễn văn ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tôn vinh công đức của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Tại Đại lễ, tăng, ni, phật tử và nhân dân đã thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông đối với Đạo pháp và dân tộc; đồng thời cầu nguyện quốc thái dân an, phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, hòa hợp tôn giáo, gìn giữ truyền thống tự lực, tự cường, góp phần thực hiện lý tưởng “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội”, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, văn minh.

Các chư tôn đức giáo phẩm Phật giáo, cùng đông đảo tăng, ni, phật tử và nhân dân thành kính dự Đại lễ tưởng niệm.

Đại lễ tưởng niệm 717 năm Ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, gắn với sự kiện đón Bằng công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới, diễn ra vào tối 20/12 tại Quảng trường Minh Tâm, phường Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh).

Việc quần thể di tích vừa được UNESCO ghi danh tiếp tục khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc và sức sống bền vững của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử trong đời sống đương đại, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người và di sản văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.