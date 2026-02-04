Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII có biểu trưng chính thức

Biểu trưng chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII có hình ảnh "đôi cánh khát vọng" cùng "bàn tay nhiệt huyết" thể hiện tinh thần tiên phong, đoàn kết của thanh niên.

Sáng 4/2, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và công bố biểu trưng chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tác phẩm của tác gỉả Lý Anh Tuấn được chọn là biểu trưng của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII được T.Ư Đoàn phát động và triển khai rộng rãi trong thời gian qua đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của giới mỹ thuật và đông đảo đoàn viên, thanh niên.

251 tác phẩm dự thi đến từ 125 tác giả, trải dài từ các họa sĩ chuyên nghiệp đến các bạn sinh viên, từ những người làm việc trong các tập đoàn kinh tế đến các nghệ sĩ tự do, đã cho thấy sức hút mạnh mẽ và sự quan tâm sâu sắc của xã hội đối với tổ chức Đoàn.

Nổi bật trong số đó, tác phẩm của tác giả Lý Anh Tuấn (Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) đã xuất sắc chinh phục Hội đồng Giám khảo và được trao giải Đặc biệt. Với ngôn ngữ tạo hình hiện đại, giàu biểu tượng, tác phẩm đã thể hiện sinh động tinh thần tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của thanh niên Việt Nam.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao giải Đặc biệt của cuộc thi cho tác giả Lý Anh Tuấn.

Biểu trưng này đã được Ban Bí thư T.Ư Đoàn lựa chọn làm logo chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, sẽ xuất hiện xuyên suốt trên các ấn phẩm, phương tiện truyền thông và trong toàn bộ tiến trình tổ chức Đại hội.