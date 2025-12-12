Đại học phân chia nhiệm vụ thế nào khi có đến 10 phó hiệu trưởng?

Khác với đại học công lập chỉ giới hạn 3 phó hiệu trưởng, các đại học tư thục có số phó hiệu trưởng lớn hơn và được giao phụ trách từng mảng nhiệm vụ khác nhau.

ThS.LS Trịnh Hữu Chung là một trong 6 phó hiệu trưởng của Đại học Gia Định. Ảnh: GDU.

Theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học, các trường đại học công lập không được bổ nhiệm quá 3 phó hiệu trưởng. Trong trường hợp đặc biệt đối với các trường đại học có tổng quy mô trên 20.000 sinh viên chính quy và được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, nhà trường có thể bổ sung 1-2 phó hiệu trưởng.

Trong khi đó, quyết định 70 lại không giới hạn số lượng phó hiệu trưởng của các trường đại học tư thục. Thay vào đó, số lượng phó hiệu trưởng trường đại học tư thục được quy định cụ thể trong quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

Nếu hiệu trưởng để nghị bổ nhiệm người chưa phải là giảng viên cơ hữu hoặc cán bộ quản lý cơ hữu của nhà trường làm phó hiệu trưởng, sau khi được hội đồng quản trị ra quyết định bổ nhiệm, phó hiệu trưởng phải là giảng viên cơ hữu hoặc cán bộ quản lý cơ hữu của nhà trường.

Hiện nay, tại TP.HCM, nhiều trường đại học tư thục có đội ngũ phó hiệu trưởng từ 6 người trở lên, thậm chí có trường có 10 phó hiệu trưởng. Vai trò, nhiệm vụ của mỗi cá nhân được phân chia rõ ràng nhằm đảm bảo công tác điều hành trường diễn ra thuận lợi.

Ví dụ, tại Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), ban giám hiệu nhà trường gồm 11 người là Hiệu trưởng Hồ Đắc Lộc cùng 10 phó hiệu trưởng: TS Trần Đình Huy, GS.TS Nguyễn Trung Kiên, TS Nguyễn Quốc Anh, PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, PGS.TS Phan Đình Nguyên, GS.TS Lê Văn Cảnh, TS Bùi Văn Thế Vinh, TS Huỳnh Ngọc Anh, TS Lý Thiên Trang, TS Lê Đình Lương.

HUTECH công bố thông tin các hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trên website của nhà trường. Ảnh: HUTECH.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông HUTECH, cho biết trường được điều hành bởi ban giám hiệu gồm một hiệu trưởng và 10 phó hiệu trưởng nhằm đáp ứng quy mô đào tạo và hoạt động ngày càng mở rộng.

Hiện, nhà trường đang triển khai đào tạo hơn 60 ngành bậc đại học, 16 chuyên ngành thạc sĩ và 3 chuyên ngành tiến sĩ với hơn 30.000 sinh viên theo học. Đồng thời, HUTECH phát triển mạnh các hoạt động hợp tác doanh nghiệp, liên kết quốc tế, khoa học công nghệ, nghiên cứu khoa học, đảm bảo chất lượng và dịch vụ sinh viên tại nhiều cơ sở.

Nhìn chung, khối lượng công việc lớn cùng mô hình quản trị đa ngành - đa lĩnh vực đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo đủ nguồn lực để phụ trách từng mảng chuyên môn, bảo đảm hoạt động điều hành được triển khai đồng bộ, liên tục và hiệu quả.

"Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo nhà trường được thực hiện dựa trên nhu cầu thực tế trong bối cảnh HUTECH mở rộng quy mô và đẩy mạnh hội nhập, hướng đến xây dựng bộ máy điều hành vững mạnh, phục vụ tốt cho người học và các đối tác", bà Xuân Dung thông tin thêm.

Tương tự, ban giám hiệu của Đại học Gia Định có một hiệu trưởng và 6 phó hiệu trưởng. Đại diện trường cho biết mỗi phó hiệu trưởng sẽ được phân công theo mảng công việc riêng nhằm định hướng chiến lược, dẫn dắt tập thể trường chinh phục các mục tiêu trong giáo dục đại chúng.

Hiện, hiệu trưởng của Đại học Gia Định là NGƯT.PGS.TS Thái Bá Cần còn 6 phó hiệu trưởng của nhà trường bao gồm: ThS.LS Trịnh Hữu Chung, TS Nguyễn Văn Hiến, TS Nguyễn Văn Mùi, TS Nguyễn Vũ Lân, PGS.TS Lâm Hoài Phương và ThS Nguyễn Thị Cẩm Lệ.

Trong đó, ThS.LS Trịnh Hữu Chung kiêm nhiệm vị trí Bí thư Đảng Uỷ. Ông được giao nhiệm vụ phụ trách Đảng, Đoàn thể, tuyển sinh và Công tác truyền thông. TS Nguyễn Văn Hiến phụ trách đào tạo, khảo thí và đảm bảo chất lượng.

TS Nguyễn Văn Hiến đảm trách đào tạo, khảo thí và đảm bảo chất lượng. TS Nguyễn Văn Mùi phụ trách chuyển đổi số và công nghệ thông tin. TS Nguyễn Vũ Lân giữ mảng nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. PGS.TS Lâm Hoài Phương phụ trách lĩnh vực khoa học sức khỏe, trong khi ThS Nguyễn Thị Cẩm Lệ đảm nhiệm cơ sở vật chất và các hoạt động trải nghiệm của sinh viên.

Ngoài 2 trường nêu trên, nhiều trường đại học tư thục khác cũng có 6 phó hiệu trưởng phụ trách, ví dụ như Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Đại học Văn Lang, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Đại học Hoa Sen... Khi công bố thông tin của các hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các trường đều nêu rõ chức danh, kinh nghiệm làm việc trong ngành giáo dục của từng cá nhân để sinh viên, phụ huynh, đối tác nắm rõ.