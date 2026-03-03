Đại giáo chủ Khamenei bị ám sát ra sao?

Phía sau vụ ám sát chấn động Lãnh tụ Iran Ali Khamenei là một mạng lưới nội gián tinh vi được dệt nên bởi Mossad và đơn vị 8200 - các cơ quan tình báo của Israel.

Di ảnh của cố Lãnh tụ Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: Reuters.

Theo Financial Tịmes, khi các vệ sĩ và tài xế trung thành của giới lãnh đạo Iran đến làm việc gần đường Pasteur ở Tehran vào sáng thứ Bảy tuần qua, họ không hề biết rằng mọi cử động của mình đã nằm trong tầm mắt của Israel từ rất lâu.

Theo các nguồn tin thân cận, gần như toàn bộ hệ thống camera giao thông tại thủ đô Iran đã bị Israel xâm nhập trong nhiều năm. Dữ liệu hình ảnh được mã hóa và truyền thẳng về các máy chủ tại Tel Aviv và miền nam Israel.

Đặc biệt, một góc quay chiến lược đã cho phép tình báo Israel nắm "thóp" thói quen đỗ xe cá nhân của các nhân viên an ninh, mở ra một cửa sổ nhìn xuyên qua bức tường bảo vệ nghiêm ngặt của khu phức hợp.

Các thuật toán phức tạp đã được sử dụng để xây dựng hồ sơ chi tiết về từng thành viên trong đội cận vệ của ông Khamenei, từ địa chỉ nhà, giờ trực, lộ trình di chuyển cho đến đối tượng cụ thể mà họ bảo vệ.

Israel đi guốc trong bụng Iran

Đây là kỹ thuật mà giới tình báo gọi là xây dựng "mẫu hình sinh hoạt" của đối tượng. Nguồn dữ liệu thời gian thực này - chỉ là một trong hàng trăm luồng tình báo khác nhau - đã giúp Israel và CIA xác định chính xác thời điểm vị giáo chủ 86 tuổi sẽ có mặt tại văn phòng vào buổi sáng định mệnh đó và những ai sẽ tham gia cùng ông.

Để đảm bảo phi vụ không có sai sót, Israel thậm chí đã vô hiệu hóa các trạm thu phát sóng di động quanh khu vực đường Pasteur, khiến các điện thoại trong khu vực luôn ở trạng thái "bận" khi có cuộc gọi đến. Điều này trực tiếp ngăn chặn đội bảo vệ của ông Khamenei nhận được bất kỳ lời cảnh báo sớm nào trước khi bom rơi.

Một quan chức tình báo Israel tuyên bố đầy tự tin: "Chúng tôi hiểu Tehran như hiểu Jerusalem. Khi bạn thuộc một nơi như thuộc lòng con phố mình lớn lên, bạn sẽ nhận ra ngay lập tức nếu có bất kỳ chi tiết nào bất thường".

Khung cảnh hoang tàn tại Tehran sau đợt tấn công của Israel và Mỹ. Ảnh: Reuters.

Bức tranh tình báo dày đặc này là kết quả của sự phối hợp nhịp nhàng giữa Đơn vị tình báo tín hiệu 8200, các điệp viên Mossad và hệ thống phân tích dữ liệu khổng lồ của tình báo quân đội.

Israel đã sử dụng một phương pháp toán học gọi là "phân tích mạng lưới xã hội" để sàng lọc hàng tỷ điểm dữ liệu, từ đó xác định các trung tâm ra quyết định và những mục tiêu mới cần theo dõi. Tại Israel, văn hóa tình báo coi việc cung cấp thông tin mục tiêu là vấn đề chiến thuật cốt lõi để hiện thực hóa chiến lược. "Nếu người ra quyết định muốn một ai đó bị ám sát, chúng tôi sẽ cung cấp mục tiêu chính xác đến từng centimet" - một cựu tướng lĩnh Israel chia sẻ.

Israel quyết tâm "tất tay"

Chiến dịch lần này không chỉ đơn thuần là thành tựu công nghệ mà còn là một quyết định chính trị táo bạo. Việc tấn công vào buổi sáng thay vì ban đêm đã giúp Israel đạt được yếu tố bất ngờ về mặt chiến thuật lần thứ hai, bất chấp việc Iran đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao độ.

Các phi công Israel đã sử dụng tên lửa Sparrow - một biến thể có khả năng đánh trúng mục tiêu nhỏ bằng một chiếc bàn ăn từ khoảng cách hơn 1.000 km, nằm ngoài tầm với của bất kỳ hệ thống phòng không nào của Iran.

Thành công này là đỉnh điểm của một quá trình chuẩn bị kéo dài hơn 20 năm, bắt đầu từ chỉ thị năm 2001 của cố Thủ tướng Ariel Sharon cho người đứng đầu Mossad khi đó: "Mọi việc Mossad đang làm đều tốt, nhưng thứ tôi cần là Iran. Đó là mục tiêu của các anh".

Cố Thủ tướng Israel Ariel Sharon. Ảnh: NBC.

Kể từ đó, Israel đã không ngừng phá hoại chương trình hạt nhân, ám sát các nhà khoa học và triệt hạ các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. Tuy nhiên, vụ tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas mới là bước ngoặt thay đổi hoàn toàn tính toán của Israel. Trước đây, việc ám sát các nguyên thủ quốc gia nước ngoài thường được coi là điều cấm kỵ vì rủi ro chính trị và sự hỗn loạn không lường trước được. Nhưng sau thảm kịch 2023, mọi giới hạn đã bị phá bỏ.

Như một câu ngạn ngữ trong tiếng Do Thái: "Càng ăn thì càng thấy thèm". Những chiến tích tình báo liên tiếp - từ việc ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ngay tại Tehran đến dự án cài bom vào hàng nghìn máy nhắn tin của Hezbollah - dường như chỉ càng làm gia tăng quyết tâm của Israel trong việc triệt hạ tận gốc các mối đe dọa từ Iran.

Sự ra đi của Ali Khamenei không chỉ là một đòn giáng mạnh vào hệ thống chính trị Iran mà còn là minh chứng cho quyền lực công nghệ và mạng lưới điệp báo xuyên thấu mà Israel đã dày công xây dựng suốt hai thập kỷ qua.