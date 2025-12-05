Đại gia ở Hà Nội bị giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt 78 tỷ

Định quen và có quan hệ tình cảm với em ruột vợ chồng ông H. Do đó, vợ chồng ông H tin tưởng và nhiều lần chuyển theo yêu cầu của Định với tổng số tiền 78 tỷ đồng.

Ngày 4/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Bình Định (SN 1983, cựu Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại DKD, viết tắt là Công ty DKD) và tuyên phạt bị cáo tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo bản án sơ thẩm, tháng 4/2022, vợ chồng ông Nguyễn Ngọc H (ở Hà Nội) đến tìm hiểu căn hộ tại dự án Vinhomes Ocean Park Hưng Yên. Tại đây, vợ chồng ông H gặp bà Nguyễn Thị Hoài Oanh (ở Hà Nội) làm môi giới bất động sản.

Bị cáo Định tại phiên tòa ngày 4/12.

Sau khi trao đổi, vợ chồng ông H giao cho bà Oanh hơn 24,2 tỷ đồng để tìm mua 2 căn hộ. Do bà Oanh không tìm được căn hộ như đã thỏa thuận, nên đã giới thiệu vợ chồng ông H gặp Định. Thời điểm này, Định chưa sở hữu căn hộ nào tại dự án Vinhomes Ocean Park Hưng Yên.

Tuy nhiên, khi bà Oanh giới thiệu vợ chồng ông H tìm mua căn hộ, thì Định khẳng định có khả năng giúp họ ký được hợp đồng mua căn hộ. Do tin tưởng, vợ chồng ông H yêu cầu bà Oanh chuyển tiền sang cho Định.

Ngày 26/5/2022, bà Oanh đã chuyển khoản 26 tỷ đồng (trong đó có tiền vay cá nhân của bà Oanh với Định) cho Định. Nhận tiền, nhưng Định không thực hiện như cam kết mà sử dụng để trả nợ, đánh bạc online và chi tiêu cá nhân hết. Sau đó, Định tiếp tục yêu cầu vợ chồng ông H phải nộp thêm 14,6 tỷ đồng để mua 2 căn hộ trên. Vợ chồng ông H đã thực hiện theo yêu cầu của Định.

Ngày 24/6/2022, do nhiều lần nhận tiền nhưng chưa mua được căn hộ, Định đại diện Công ty DKD ký hợp đồng góp vốn với vợ chồng ông H. Việc này nhằm mục đích để ông H tin tưởng mà không đòi lại tiền.

Tháng 8/2022, vợ chồng ông H nhiều lần hỏi về số tiền đã đưa, thì Định nói dối rằng, số tiền đó đã đặt mua căn hộ. Tuy nhiên, do thị trường bất động sản khu vực đó không tốt, Định sẽ giúp họ bán 2 căn hộ đã mua lấy tiền đầu tư dự án khác tốt hơn.

Sau đó, Định tiếp tục đưa thông tin gian dối về việc Công ty DKD đang đầu tư vào 2 dự án khác ở Hà Nội có khả năng sinh lời cao là Dự án khu thương mại dịch vụ và nhà ở thế giới Hoàng Gia và Dự án khu giãn dân Trùng Quán.

Định cho vợ chồng ông H xem một số giấy tờ, hồ sơ giới thiệu về Dự án nhà ở thế giới Hoàng Gia. Thực tế, Công ty DKD không ký kết hợp đồng với chủ đầu tư dự án này và cũng không được ủy quyền bán căn hộ…

Thời điểm này, Định quen và có quan hệ tình cảm với em ruột vợ chồng ông H. Do đó, vợ chồng ông H càng tin tưởng và tiếp tục chuyển tiền theo yêu cầu của Định. Từ ngày 5/8/2022 đến ngày 17/12/2022, ông H chuyển cho Định hơn 44,9 tỷ đồng .

Tổng số tiền 78 tỷ đồng Định đã nhận của vợ chồng ông H được anh ta sử dụng chi tiêu cá nhân và đánh bạc online hết. Đến giữa năm 2023, vợ chồng ông H phát hiện Định đưa ra thông tin dự án không có thật nên đòi lại tiền. Định không trả và bỏ trốn đến 19/8/2024 thì bị bắt giữ khẩn cấp.

Ngoài số tiền trên, quá trình điều tra còn xác định, Định đã nhận hơn 26,6 tỷ đồng của vợ chồng ông H liên quan đến việc vay mượn cá nhân và đầu tư khác.