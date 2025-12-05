500 'trâu cày' đào tiền điện tử định nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Phòng CSKT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết phối hợp với Công an xã Lao Bảo phát hiện, thu giữ lô hàng lớn máy đào tiền điện tử được vận chuyển trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam.

Trước đó, tại khu vực khóm Tây Chín, xã Lao Bảo, lực lượng chức năng phát hiện xe tải BKS 74G-001.00 và một xe cẩu không biển kiểm soát đang bốc dỡ nhiều bao tải màu trắng có dấu hiệu nghi vấn.

Kiểm tra hiện trường, tổ công tác thu giữ 23 bao tải, bên trong chứa 500 máy đào tiền điện tử đã qua sử dụng, nhãn hiệu Bitman, cùng 495 sợi dây cáp điện màu đen. Toàn bộ lô hàng ước tính trị giá khoảng 10 tỷ đồng.

Một số "trâu cày" trong lô hàng lậu bị Công an Quảng Trị thu giữ.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định số hàng hóa này được vận chuyển từ Lào về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch và không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Hiện vụ việc được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.