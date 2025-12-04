Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án tại Công ty Phát triển nhà Cà Mau

TAND tỉnh Cà Mau quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án gây thất thoát tài sản Nhà nước tại Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà Cà Mau, do thiếu chứng cứ quan trọng để chứng minh tội phạm mà không thể bổ sung tại phiên tòa.

TAND tỉnh Cà Mau có quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Công ty CP Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau (gọi tắt là Công ty phát triển nhà Cà Mau). Lý do trả hồ sơ điều tra bổ sung vì thiếu chứng cứ quan trọng dùng để chứng minh tội phạm theo quy định tại Điều 85 của Bộ luật Tố tụng hình sự, mà không thể bổ sung tại phiên tòa.

Các bị cáo liên quan vụ án gồm: Huỳnh Thế Giới (SN 1967) - cựu Giám đốc Công ty phát triển nhà Cà Mau; Tô Quang Phúc (SN 1962) - cựu Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau; Lê Quốc Mỹ (SN 1973) - Trưởng phòng tín dụng đầu tư, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau.

3 bị cáo tại phiên toà xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, các bị can Phúc, Giới và Mỹ là những người đại diện phần vốn góp nhà nước tại Công ty phát triển nhà Cà Mau (do Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau nắm giữ 97% vốn điều lệ).

Trong quá trình hoạt động, ngày 16/12/2016, các bị can Phúc, Mỹ và Giới tự ý chuyển nhượng thửa đất hơn 13.500 m2 cho Công ty TNHH Thiên Tân, không xin ý kiến chủ sở hữu bằng văn bản trước khi tham gia ý kiến hoặc biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị. Điều này vi phạm quy định về thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Cáo trạng cũng xác định các bị can tự ý chuyển khu đất trên giá hơn 15,5 tỷ đồng , không định giá lại, không tổ chức đấu giá, vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát cho chủ sở hữu (Quỹ đầu tư và phát triển tỉnh Cà Mau) số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Phiên tòa được mở ngày 6/11, kết thúc phần xét hỏi, tranh luận, đi tới phần nghị án và dự kiến tuyên án ngày 10/11. Tuy nhiên, sát thời điểm tuyên án, lịch được dời sang ngày 12/11, rồi tiếp tục hoãn phiên tòa đến chiều 17/11 để xác minh thêm chứng cứ.

Khi phiên tòa được mở lại, HĐXX TAND tỉnh Cà Mau vẫn không tuyên án. Đến ngày 1/12, HĐXX ban hành quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.