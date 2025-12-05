4 bước của đường dây lừa đảo nghìn tỷ có bản doanh tại Campuchia

Công an tỉnh Thanh Hóa triệt xóa đường dây tội phạm công nghệ cao hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn, xuyên quốc gia, do Mai Văn Tới (SN 2001, trú tại xã Nga Sơn) cầm đầu.

Các đối tượng đã xây dựng quy trình lừa đảo 4 bước để đưa hàng nghìn bị hại "sập bẫy", chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.

Dụ dỗ người dân đầu tư sàn ảo JPX

Ngày 4/12, Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết từ đầu năm 2023, Tới xuất cảnh sang Campuchia, thuê 12 phòng tại tầng 4 tòa nhà số 10, khu TiTan (tỉnh Svay Rieng) để thiết lập tổng hành dinh điều hành đường dây lừa đảo.

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: M.Đ.

Tại đây, Tới liên hệ với các đối tượng nước ngoài, thuê hệ thống sàn đầu tư tiền ảo dạng nhị phân mang tên JPX; đồng thời móc nối với các đối tượng ở Việt Nam để tuyển người, mua máy tính và thiết bị điện tử phục vụ hoạt động phạm tội.

Đường dây của Tới đã dụ dỗ khoảng 70 người Việt Nam sang Campuchia làm việc, với nhiệm vụ sử dụng tài khoản mạng xã hội, fanpage chạy quảng cáo, tiếp cận và lôi kéo bị hại đầu tư qua trang jpx-exchange.com.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng tinh vi. Ban đầu cho bị hại thắng liên tục với số tiền nhỏ, cho phép rút tiền về để tạo niềm tin. Sau khi bị hại đầu tư lớn, chúng can thiệp hệ thống, cho thua liên tiếp hoặc viện lý do "sai nội dung chuyển khoản", "tiền rút bị treo", "vượt quá hợp đồng"… để chiếm đoạt.

Bị can Đồng Văn Chung làm việc với cơ quan điều tra. Ảnh: M.Đ.

Đáng chú ý, Tới xây dựng quy trình lừa đảo 4 bước để đồng bọn thực hiện lừa đảo. Bước 1, "Bắt khách", cho nhân viên tiếp cận, trò chuyện theo kịch bản có sẵn, dụ dỗ bị hại tham gia đầu tư. Bước 2, "Nuôi khách", cho thắng liên tục, rút được tiền nhằm tạo cảm giác "đầu tư thật, sinh lời thật".

Bước 3, "Khách vào tiền" bằng cách lôi kéo bị hại vào nhóm Telegram gồm nhiều tài khoản ảo, sử dụng "chim mồi" để kích thích đầu tư gói lớn trước khi can thiệp hệ thống để chiếm đoạt rồi cắt liên lạc. Bước 4, "giết khách", khi khách vào tiền có giá trị lớn, các đối tượng đưa ra các lý do khác nhau để chiếm đoạt tiền của khách.

Đồng loạt phá án, bắt giữ 29 đối tượng

Trong cuộc trò chuyện với PV Tiền Phong, Thượng tá Nguyễn Quang Thủy, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết từ giữa năm 2025, sau quá trình theo dõi và thu thập chứng cứ, Công an Thanh Hóa đã đồng loạt phá án, triệu tập và đấu tranh với Mai Văn Tới cùng 28 đối tượng liên quan. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với tài liệu thu thập được.

Cơ quan Công an xác định số lượng bị hại hàng nghìn người trên phạm vi toàn quốc; Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng; Riêng từ ngày 23/6 đến ngày 18/7/2025, nhóm này đã chiếm đoạt 200 tỷ đồng thông qua 20 tài khoản ngân hàng.

Bị can Mai Văn Tới.

Lực lượng chức năng thu giữ 2 máy tính; 32 điện thoại di động; hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu liên quan. Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 28 bị can về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh, quá trình phá án gặp nhiều thách thức, như: hành vi phạm tội diễn ra trên không gian mạng, tổ chức chặt chẽ, thủ đoạn tinh vi. Máy móc, thiết bị và hoạt động vận hành đặt hoàn toàn ở nước ngoài. Việc chuyển tiền qua nhiều tài khoản ở các ngân hàng khác nhau, gây khó khăn truy vết. Nhiều đối tượng không có mặt tại địa phương; một số đã xóa dữ liệu, tẩy xóa chứng cứ trên điện thoại và máy tính.

Bị can Ngô Văn Nguyên làm việc với cơ quan điều tra. Ảnh: M.Đ.

Dù vậy, kết quả phá án đã góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh và ngăn chặn tội phạm công nghệ cao, nhất là các hành vi lợi dụng không gian mạng để chiếm đoạt tài sản, đang gia tăng phức tạp thời gian gần đây.