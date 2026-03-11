Đại gia đình miền Tây chi 80 triệu đồng, trải bạt ăn dọc đường du xuân

Đại gia đình của chị Thanh Phấn vừa có chuyến du xuân đầu năm. Cả nhà 45 người mang theo nhiều thực phẩm để tự nấu ăn trong 2 ngày.

Đại gia đình 45 người mang 100 ổ bánh mì, 30 kg lạp xưởng đi du xuân Clip ghi lại cảnh đại gia đình 45 người ở Vĩnh Long cùng nhau du xuân, viếng miếu Bà Chúa Xứ Châu Đốc, mang theo 100 bánh mì, 30 kg lạp xưởng cùng nhiều thực phẩm để tự nấu ăn.

Ngày 7-8/3, gia đình chị Thanh Phấn (30 tuổi, xã Quới Điền, tỉnh Vĩnh Long) tổ chức chuyến du xuân thường niên đến miếu Bà Chúa Xứ Châu Đốc (An Giang), cách nhà hơn 200 km.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Phấn cho biết đây là chuyến đi đầu năm để cả gia đình cùng viếng Bà Chúa Xứ và cúng trả lễ. Năm nay, đại gia đình bên nội của Phấn có tổng cộng 45 thành viên tham gia.

Toàn bộ chi phí cho chuyến đi 2 ngày, bao gồm xe cộ, nhà trọ và ăn uống, đều do gia đình cô Út tài trợ 100%, với tổng chi phí khoảng 80 triệu đồng.

“Đây là chuyến đi hàng năm do gia đình cô Út tổ chức để cả nhà đi viếng Bà Chúa Xứ. Mọi người đăng ký rất đông nhưng số lượng có hạn nên cũng phải từ chối khá nhiều người”, chị Phấn chia sẻ.

Để chuẩn bị cho chuyến đi, các thành viên trong gia đình cùng nhau chuẩn bị lượng lớn thực phẩm cho cả 2 ngày.

Danh sách đồ ăn mang theo gồm 100 ổ bánh mì, 20 ổ bánh bò thốt nốt, 30 kg lạp xưởng tự làm, 50 lít nước sâm tự pha, 10 con gà và 10 con vịt để chế biến thành các món như gà chiên mắm, vịt kho gừng. Ngoài ra còn có gạo, hoa quả và nhiều món ăn vặt khác.

Chuyến đi do gia đình cô Út (ảnh phải) tài trợ 100%, với tổng chi phí khoảng 80 triệu đồng.

Trong chuyến đi, phần lớn các món ăn đều do cô Út trực tiếp lên thực đơn và nấu nướng cho cả đoàn.

Bữa sáng đại gia đình ăn bánh mì kẹp ngay trên xe. Bữa trưa thì tìm một khoảng đất trống cạnh quán nước rồi trải bạt ra cùng nhau ăn uống. Buổi tối, đoàn thuê khách sạn nghỉ ngơi và mượn khu bếp của khách sạn để nấu ăn cho cả đại gia đình.

“Nhà tôi sử dụng bát đũa dùng một lần nên việc dọn dẹp cũng không quá bất tiện”, chị Phấn nói.

Sau khi kết thúc chuyến đi, vợ chồng cô Út còn đãi cả đoàn một bữa buffet hải sản tại quán lẩu ở Vĩnh Long như một buổi tổng kết vui vẻ.

Theo chị Phấn, ngoài chuyến đi viếng Bà Chúa Xứ đầu năm, gia đình còn thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt, tiệc tùng mỗi tháng để các thành viên sum họp.

"Vào các dịp lễ hoặc Tết, gia đình cũng thường tổ chức đi du lịch cùng nhau tại các địa điểm như Đà Lạt, Nha Trang hay Vũng Tàu", chị Phấn chia sẻ.