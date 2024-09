Đại diện SK Group rời HĐQT Masan

Bà Chae Rhan Chun - đại diện cho SK Investment Vina I (thuộc SK Group của Hàn Quốc) - muốn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Masan sau 1 năm đảm nhận vị trí này.

Masan Group hôm 4/9 cũng đã công bố gia hạn quyền chọn bán của SK Group thêm tối đa 5 năm. Ảnh: MSN.

CTCP Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) vừa công bố thông tin bà Chae Rhan Chun có thư từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT. Tuy nhiên, lý do không được tiết lộ.

Bà Chun mới được bổ nhiệm vào vị trí này trong năm 2023. Theo sơ yếu lý lịch, bà sinh năm 1979, quốc tịch Hàn Quốc, có trình độ MBA tại The University of Chicago Booth School of Business; cử nhân tại Korea University.

Vị này là đại diện cho SK Investment Vina I (thuộc SK Group từ Hàn Quốc) - cổ đông lớn của Masan từ năm 2018. Sau khi bà Chae Rhan Chun rời đi, HĐQT của Masan sẽ còn lại 6 người.

Đáng chú ý, động thái này diễn ra trong bối cảnh Masan Group hôm 4/9 cũng vừa công bố đã thống nhất gia hạn thời gian thực hiện quyền chọn bán của SK Group với cổ phiếu MSN thêm tối đa 5 năm.

Đồng thời, SK Group sẽ chuyển nhượng 7,1% cổ phần WinCommerce (WCM) cho Masan Group với giá 200 triệu USD , tương đương mức định giá 2,8 tỷ USD . WinCommerce là công ty sở hữu và vận hành chuỗi bán lẻ hiện đại lớn nhất Việt Nam với hơn 130 siêu thị WinMart và hơn 3.600 siêu thị mini WinMart+/WiN.

Masan Group cho biết việc gia tăng sở hữu tại WinCommerce giúp tập đoàn tăng cường khả năng kiểm soát và thúc đẩy tăng trưởng của hoạt động kinh doanh cốt lõi trong dài hạn.

Mặt khác, với SK Group, việc chuyển nhượng một phần cổ phần sở hữu tại WCM giúp tập đoàn Hàn Quốc ghi nhận lợi nhuận, đồng thời tiếp tục đầu tư dài hạn vào Masan với việc gia hạn quyền chọn bán.

Năm 2018, SK Group đã trở thành cổ đông lớn của Masan sau khi chi 530 tỷ won (khoảng 470 triệu USD ) để mua lại gần 110 triệu cổ phiếu quỹ mà Masan thông báo bán, qua đó sở hữu 9,5% vốn điều lệ của Masan và nắm giữ quyền chọn bán cổ phần cho Masan vào năm 2024.

SK Group cũng đầu tư 460 tỷ won (khoảng 410 triệu USD ) vào WCM với 16,3% cổ phần và 340 triệu USD để sở hữu 4,9% cổ phần The CrownX, nền tảng tích hợp tiêu dùng bán lẻ của Masan, hợp nhất WCM và Masan Consumer Holdings.

Về kết quả kinh doanh, Masan ghi nhận doanh thu đạt gần 39.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 64% lên 1.424 tỷ đồng .

Trong năm nay, tập đoàn đặt kế hoạch doanh thu 84.000- 90.000 tỷ đồng (tăng trưởng 7-15%), trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến 2.250- 4.020 tỷ đồng (tăng trưởng 15-106%).

Như vậy, ước tính theo kịch bản tối thiểu, Masan đã hoàn thành hơn 46% chỉ tiêu doanh thu và 63% mục tiêu lợi nhuận sau nửa năm kinh doanh.